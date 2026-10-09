Scatta l'aumento da 560 euro: ora è ufficiale ma non per tutti i lavoratori

Sul tavolo ci sono 968 milioni di euro per ritoccare stipendi, incarichi e tutele nel Servizio sanitario nazionale. Prima del via libera finale, però, l’intesa dovrà superare i passaggi di controllo previsti. L’entrata in vigore è attesa con ogni probabilità all’inizio del 2027, quando arriveranno anche aumenti e arretrati.

La novità più immediata riguarda la busta paga dei dirigenti sanitari. L’aumento medio, a regime, sarà di circa 560 euro lordi al mese. Non una cifra uguale per tutti: peseranno il trattamento economico individuale, gli incarichi ricoperti e il modo in cui sono composte le diverse voci dello stipendio.

Dalla trattativa è emerso che circa 393 euro arriveranno dagli aumenti contrattuali di base, legati al 5,4% previsto per il pubblico impiego nel triennio. Altri 167 euro medi al mese saranno invece legati alle risorse aggiuntive per le indennità. Una distinzione tecnica, certo, ma molto concreta: per molti dirigenti segnerà il confine tra stipendio fisso e parte accessoria.

Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha definito l’accordo un risultato importante per “una componente fondamentale del Servizio sanitario nazionale”. Il contratto, ha detto, riconosce “valore, competenze e responsabilità” della dirigenza sanitaria. Parole caute, arrivate al termine di un confronto seguito passo dopo passo dai sindacati.

Plateau al 2027 e arretrati: il calendario degli aumenti

Gli aumenti del contratto sanità 2025-2027 non arriveranno subito per intero. Come previsto per i rinnovi del nuovo triennio del pubblico impiego, l’applicazione sarà graduale. L’ultima quota dell’incremento, pari al 33% dell’aumento complessivo, scatterà dal 1° gennaio 2027.

Riunione in ambito ospedaliero: documenti e busta paga sul tavolo durante il confronto sul rinnovo contrattuale dei dirigenti.

Solo da quel momento gli stipendi raggiungeranno il valore pieno, il cosiddetto “plateau” retributivo fissato dall’intesa. Prima ci saranno passaggi intermedi. Poi arriverà il conguaglio degli arretrati contrattuali, una volta chiuso l’iter di certificazione. I tempi, come sempre in questi casi, dipenderanno dalle verifiche di rito e dalla pubblicazione definitiva del testo.

La firma arriva pochi mesi dopo la chiusura del precedente contratto 2022-2024, sottoscritto in via definitiva all’Aran il 27 febbraio. Non è un dettaglio marginale: questo rinnovo è il primo della dirigenza pubblica per il triennio 2025-2027. Tra viale Trastevere e le aziende sanitarie, il segnale è stato letto come un’accelerazione rispetto ad altre stagioni contrattuali.

Incarichi, esperienza e fondi integrativi: cosa cambia per la carriera dei dirigenti

L’accordo non riguarda solo gli stipendi. Il rinnovo introduce anche un meccanismo per dare più peso all’esperienza professionale dei dirigenti, con la possibilità di aumentare le retribuzioni di posizione a partire dal terzo anno. Non sarà però automatico: servirà una valutazione non negativa.

È uno dei punti più osservati dalle organizzazioni sindacali, perché tocca da vicino il tema della carriera dentro ospedali, Asl e istituti del Servizio sanitario nazionale. In sostanza, l’anzianità potrà contare di più, ma dentro un percorso legato agli incarichi e alla qualità del lavoro svolto. Una correzione attesa, soprattutto nelle strutture dove negli ultimi anni sono cresciuti carichi e responsabilità.

Il contratto interviene anche sui residui dei fondi per la contrattazione integrativa. Le somme non usate potranno andare al welfare aziendale, seguendo una strada già aperta in altri settori della pubblica amministrazione. Resta però un paletto netto: ogni scelta dovrà rispettare le regole di finanza pubblica, senza spazi fuori bilancio.

Aggressioni, ferie e welfare aziendale: le nuove tutele dell’intesa

Nel nuovo contratto entrano anche misure per proteggere i dirigenti vittime di aggressioni sul lavoro, un problema che negli ultimi anni ha colpito medici e personale sanitario in pronto soccorso, reparti e ambulatori. L’intesa prevede supporto psicologico e patrocinio legale, sulla linea delle tutele già riconosciute al personale infermieristico. “Rafforziamo gli strumenti per chi subisce violenza”, ha spiegato Naddeo.

Un altro capitolo riguarda il riconoscimento delle indennità durante le ferie. La questione è aperta in tutto il pubblico impiego, dopo alcune pronunce giudiziarie che hanno rimesso in discussione vecchi limiti. Per chiudere il contenzioso in modo stabile, secondo le valutazioni emerse al tavolo, potrebbe servire anche un intervento normativo.

Il rinnovo dei dirigenti della sanità pubblica dovrebbe arrivare alla firma definitiva con un consenso ampio tra le sigle sindacali, anche se il giudizio finale dipenderà dal testo certificato. La parte economica conta, naturalmente. Ma nell’accordo c’è anche il tentativo di rimettere mano a incarichi, protezioni e strumenti di welfare in una sanità che, dopo anni difficili, chiede personale motivato e regole più chiare.