Scattano i controlli sui conti correnti secondo due nuove regole, la Cassazione è stata chiara

Le decisioni chiariscono quando i versamenti bancari possono diventare ricavi non dichiarati e quando l’Amministrazione finanziaria può accedere ai dati bancari del contribuente. Due pronunce diverse, ma legate dallo stesso filo: davanti a movimenti sospetti, non bastano spiegazioni vaghe. Servono carte, date, causali. E una ricostruzione precisa.

Con l’ordinanza n. 21095/2026, la Corte di Cassazione torna sugli accertamenti bancari e sulla presunzione prevista dall’articolo 32 del Dpr 600/1973. Il principio è chiaro: se sul conto compare un versamento non giustificato, il Fisco può considerarlo un ricavo occulto, quindi non dichiarato e potenzialmente sottratto alle imposte. In questa fase l’Amministrazione non deve provare tutta l’evasione. Le basta indicare il movimento anomalo. Da lì in poi, l’onere della prova passa al contribuente.

E la prova deve essere concreta: per ogni singola operazione bisogna dimostrare che quelle somme non sono reddito imponibile, oppure che sono già finite nella dichiarazione fiscale. Dire “incassi dell’attività”, “prestito familiare” o “giroconto” può non bastare, se mancano documenti. Servono fatture, ricevute, contratti, estratti conto collegati al movimento contestato. Una spiegazione per ogni voce.

Doppia attività con una sola partita Iva: perché i flussi promiscui diventano un rischio

Il caso esaminato riguarda una situazione piuttosto comune: un professionista con un’unica partita Iva che svolge però due attività distinte. L’esempio è quello di un avvocato che gestisce anche un’azienda agricola vinicola. Sullo stesso conto, così, possono passare compensi professionali, ricavi dalla vendita di vino, pagamenti ai fornitori, spese personali e trasferimenti interni. Tutto nello stesso flusso.

Controllo di estratti conto e documenti fiscali: l’importanza di giustificare versamenti e movimenti bancari.

Ed è proprio qui che il controllo diventa più delicato. Per la Cassazione, avere più attività sotto la stessa partita Iva non alleggerisce l’obbligo di spiegare i movimenti. Anzi. Il contribuente deve indicare a quale attività si riferisce ogni accredito contestato e perché quella somma non debba essere tassata di nuovo. Se mancano riscontri, la mescolanza dei flussi può diventare un punto debole. La Corte richiama il principio della vicinanza della prova: chi gestisce il conto sa da dove arrivano i soldi meglio dell’Ufficio, che vede solo il dato bancario. Per questo tocca al contribuente ricostruire la storia di ogni entrata.

Dati bancari senza autorizzazione preventiva: cosa conferma la Cassazione

La seconda decisione, l’ordinanza n. 19960/2026, è stata meno citata, ma pesa sui controlli fiscali sui conti correnti. Il punto è l’accesso ai dati bancari senza una preventiva autorizzazione. Il tema non riguarda la prova, ma il modo in cui il Fisco arriva alle informazioni. Prima acquisisce i dati, poi verifica se i movimenti tornano con le dichiarazioni presentate.

La Cassazione, secondo la ricostruzione della pronuncia, conferma un orientamento netto: la mancanza di un’autorizzazione preventiva non rende nullo l’accertamento, almeno non da sola. Chi vuole contestare l’atto solo su questo aspetto procedurale deve quindi muoversi con cautela, meglio con l’aiuto di un commercialista o di un avvocato tributarista. C’è anche un risvolto pratico: il principio può incidere sugli anni passati, se sono ancora dentro i termini di accertamento. Un avviso ricevuto oggi per un’annualità precedente, quindi, non si blocca solo perché i movimenti risalgono a tempo fa.

Documenti, causali e conti separati: come difendersi dagli accertamenti

Le due ordinanze spingono professionisti, imprese e anche cittadini con movimenti rilevanti a tenere i conti correnti con maggiore ordine. La prima regola è separare i flussi, quando possibile: un conto per l’attività professionale, uno per l’impresa, uno per la sfera personale. Non è solo ordine contabile. In caso di controllo, una distinzione chiara può aiutare a dimostrare da dove arrivano le somme.

Conta anche come vengono conservati i documenti. Ogni versamento bancario dovrebbe poter essere collegato a una fattura, a un contratto, a una ricevuta o almeno a una causale comprensibile. Anche i giroconti tra patrimonio personale e attività, così come i prestiti tra familiari o soci, vanno tracciati bene. “Poi lo spiego” non è una linea difensiva. Davanti all’Agenzia delle Entrate servono carte ordinate e una ricostruzione precisa. Il messaggio della Cassazione è semplice: ogni euro che entra sul conto deve avere una spiegazione verificabile.