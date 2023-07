Scheda di acquisizione 4K da 5 stelle: SCONTONE bomba su Amazon

Sei un appassionato di videogiochi che desidera condividere le proprie epiche imprese su console in streaming? Allora la Scheda di Acquisizione Video è l’accessorio perfetto per te.

Porta in live le tue console con la scheda d’acquisizione

Se ti stai cimentando nelle dirette live di gaming, allora ti è passata anche in mente l’idea di portare i tuoi videogiochi esclusi per console preferiti. Per poterlo fare però hai bisogno di un dispositivo apposito per poter collegare appunto la console al tuo computer: la scheda di acquisizione video. Questo piccolo oggettino ti permette di giocare con qualsiasi console direttamente sul tuo computer attraverso il tuo programma streaming.

Questa scheda è estremamente versatile e facile da usare, basta collegarla la tua console tramite la porta HDMI e al computer tramite USB. Una volta fatto apri il tuo programma per lo streaming, aggiungila alle fonti e sei pronto. Questo piccolo dispositivo ti permette di trasferire sia audio che video di gioco fino a risoluzione 4k a 30Hz a bassa latenza. Naturalmente puoi utilizzarla sia su sistemi operativi Windows che MacOs e Android.

Il suo design piccolo e compatto la rende resistente e per nulla ingombrante sulla tua scrivania. Non perdere l’opportunità di catturare e condividere i tuoi gameplay migliori con il web. Ricorda che per ogni problema hai sempre a disposizione un servizio clienti h24 e ben 3 anni di garanzia.

