Scheda di acquisizione RAZER, se ti serve è il momento di acquistarla

Adori giocare alle console e vorresti riuscire a streammare da computer i tuoi gameplay per arricchire e avere tutto sotto mano? Allora non farti scappare questa straordinaria Scheda di Acquisizione Ripsaw HD di Razer.

La puoi acquistare ora su Amazon allo sconvolgente prezzo di soli 112,32€ grazie a un fenomenale sconto del 34%.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita grazie al servizio in abbonamento.

Cattura le tue console grazie a Ripsaw di Razer, la scheda di acquisizione

Vuoi ampliare le tue dirette su Youtube e Twitch con giochi nuovi e magari sfruttare le tue console? Adesso potrai farlo con questa fantastica Scheda di Acquisizione Ripsaw HD di Razer. Regala una diretta FULL HD a 1080p e a 60fps con questo straordinario dispositivo professionale collegandolo al tuo computer e al tuo programma di dirette live.

Razer è nella top di gamma per quanto riguarda hardware di gioco e sicuramente sai quanto sia alto il suo potenziale. Adesso anche tu potrai fare un upgrade professionale grazie a questa scheda di cattura. Per iniziare ad utilizzarlo basterà collegare la console e il PC tramite questo dispositivo, naturalmente troverai una guida per installare il tutto senza problemi.

Nella confezione troverai oltre a Ripsaw di Razer: un adattatore da USB 3.0-C ad USB-A, cavo HDMI, cavo audio da 3,5mm. Non avrei bisogno di un computer all’avanguardia, basterà infatti avere un hardware e una linea internet abbastanza potente da permetterti di streammare e il gioco sarà fatto.

Scheda di Acquisizione Ripsaw HD di Razer al prezzo di 112,32€ con uno sconto del 34%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.