Scheda di memoria Lexar Silver Pro 64GB per fotografi professionisti al MINIMO STORICO su Amazon (29€)

La scheda di memoria Lexar Silver Pro da 64GB, pensata per i fotografi professionisti, è in offerta a tempo su Amazon a 29,76 euro, il suo minimo storico. Rispetto al prezzo più basso recente, lo sconto è del 12%, mentre sale al 19% se si prende come riferimento il prezzo medio di 36,74 euro.

Le prestazioni ad alta capacità, la retrocompatibilità con lo standard UHS-I il supporto alla risoluzione più alta possibile sono i principali punti di forza della scheda Lexar Silver Pro in offerta. A tutto questo aggiungiamo inoltre che l’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Scheda di memoria Lexar Silver Pro da 64GB al prezzo più basso su Amazon

Il modello Lexar Silver Pro è una scheda di memoria perfino più veloce della celebre V60. Merito di una velocità in scrittura fino a 130 MB al secondo, del supporto dei video in 4K e lo scatto in sequenza.

Ottima anche la velocità di lettura fino a 280 MB/s, che aumenta ulteriormente l’efficacia del trasferimento di file.

Tra le altre cose, la scheda di memoria del marchio Lexar offre una capacità di archiviazione pari a 64GB. Tradotto in cifre, corrispondono più o meno a 66 minuti di video in 4K e oltre 11.000 foto da 20MP ciascuna.

Approfitta subito dell’offerta a tempo di Amazon per acquistare la scheda di memoria Lexar Silver Pro nel formato da 64GB a soli 29,76 euro, il prezzo più basso di sempre mai registrato. Ti confermiamo inoltre che la disponibilità dell’articolo a casa è immediata.

