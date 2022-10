Scheda di Memoria Micro SD Lexar da 1 TB ad un PREZZO ASSURDO

Tra le varie Offerte Esclusive Prime uscite, vi vogliamo consigliare una scheda di memoria, più precisamente una micro SD della Lexar da 1 TB come capacità di storage, che adesso potrete acquistare al modico prezzo di 129,99€.

Si tratta di una piccola scheda di memoria, appena una 13.7 x 10.1 x 0.04 cm, che però ha al suo interno una quantità di spazio incredibile. Adatta quindi, non solo a qualunque tipo di dispositivo voi usiate (PC, fotocamera, smartphone, Nintendo Switch,ecc), ma anche a qualunque viaggio dovrete affrontare, visto quanto sarà facile da riporre e trasportare.

Ma non è finita qui: infatti questa piccola micro SD Lexar non solo è in grado di immagazzinare un’incredibile quantità di foto, video, dati e quant’altro, ma ha anche una velocità di lettura fino a 150 MB/s, permettendovi quindi di godere dei vostri file e di poterli spostare immediatamente, senza attese tediose e lunghissime.

Lexar è un marchio oltretutto ormai consolidato e sicuro, che vi garantirà una qualità dei suoi prodotti senza la paura che possano rompersi da un momento all’altro, insomma è davvero un’offerta interessante e da non farsi scappare assolutamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.