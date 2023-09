Scheda grafica ASUS, l'OCCASIONE da non perdere: oggi con il 33% di SCONTO!

E’ un’occasione più unica che rara quella che presentiamo oggi e che farà felici molti gamer, ma anche quanti lavorano con la grafica! La scheda grafica Asus DUAL AMD Radeon RX 6600 XT OC Edition, è in offerta con il 33% di sconto! Quindi la pagherai solo 347 euro! Ma oltre a ciò, potrai beneficiare di un ulteriore sconto del 33% sul prezzo di Xbox Game Pass per PC e potrai anche pagarla in comode rate tramite finanziaria Cofidis. Insomma, tanti vantaggi con un solo acquisto!

Asus DUAL AMD Radeon RX 6600 XT: le caratteristiche

La scheda grafica ASUS Dual Radeon RX 6600 XT OC Edition 8GB GDDR6 ti fornisce tutta la potenza di cui hai bisogno nel tuo gaming o nel tuo lavoro. Il design della ventola Axial-tech è caratterizzato da un mozzo più piccolo che facilita l’inserimento di pale più lunghe e da un anello barriera che aumenta la pressione dell’aria verso il basso. Ancora, i doppi cuscinetti a sfera della ventola possono durare fino a due volte più a lungo rispetto ai modelli standard. Molto interessante poi il fatto che sia dotata della tecnologia Auto-Extreme che sfrutta l’automazione tutto appannaggio di un miglioramento dell’affidabilità.

Molto utile poi il fatto che abbia una piastra posteriore protettiva, giacché evita la flessione del PCB ed eventuali danni interni! Potrai poi dire addio al surriscaldamento: le ventole si spengono in automatico quando la temperatura scende sotto i 52 gradi garantendo un basso livello di rumore e un risparmio di energia. Quindi ne beneficerai anche in bolletta! Offre una risoluzione fino a 1080p e frame rate elevatissimi. Sfrutta le nuove e potenti unità di calcolo, la rivoluzionaria AMD Infinity Cache e fino a 8 GB di memoria GDDR6 dedicata per ottenere un’esperienza senza eguali.

Dunque, un vero portento della tecnologia, progettata nei minimi particolari. Fai tua la scheda grafica Asus DUAL AMD Radeon RX 6600 XT con uno sconto del 33%, pagandola quindi solo 347 euro!

