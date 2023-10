Scheda memoria SanDisk 128 GB per Nintendo Switch quasi REGALATA!

Per chi ha la mitica console Nintendo Switch e ha bisogno di più spazio in memoria, diamo la buona notizia che la scheda di memoria SanDisk 128 GB microSD XC, con Licenza Nintendo e con una velocità fino a 100 MB/s, nonché UHS-I Class 10 U3, è in offerta con il 16% di sconto! Quindi la paghi solo 16,99 euro! Risparmi quindi un bel po’ senza dover ricorrere a schede di marche sconosciute che non ti garantiscono nulla per il futuro. Parliamo infatti di un brand specializzato come SanDisk, ma anche del fatto che abbia ottenuto il beneplacito della stessa Nintendo tramite licenza! Cosa aspetti?

Scheda memoria microSD SanDisk per Nintendo Switch: i vantaggi

La Scheda memoria microSD SanDisk per Nintendo Switch vanta la licenza d’uso Nintendo. Ti consentirà di avanzare di livello con la massima sicurezza. Aggiungerai 128 GB di capacità di storage alla tua Nintendo Switch in pochi secondi e avrai la certezza di avere spazio a sufficienza per i tuoi giochi preferiti. Altro vantaggio che otterrai è in termini di velocità di trasferimento, visto che parliamo di una capacità fino a 100 MB/s. Ti offre prestazioni costanti, così puoi caricare rapidamente i tuoi giochi.

Con la scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch potrai tenere i tuoi giochi su un’unica memoria, così sarai pronto per giocare in qualsiasi momento e potrai portarla comodamente a casa di amici e parenti anch’essi appassionati della console della iconica casa giapponese dato che è minuscola. Proprio per questo, consigliamo anche di tenerla lontana dai bambini sotto i 3 anni e di gestirla per conto loro per il rischio soffocamento. Ultima buona notizia il fatto che la scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch è coperta da una garanzia a vita, così puoi stare certo che i tuoi giochi sono al sicuro sempre!

Dunque, la scheda di memoria microSDXC SanDisk per Nintendo Switch è ciò che ti serve per avere più spazio, in modo più rapido e sicuro. Acquistala ora a soli 16,99 euro! Bada che lo sconto non dura ancora a lungo!

