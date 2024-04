Scheda SD SanDisk per PROFESSIONISTI a SOLI 18 EURO: occasione UNICA

Per avere sempre a disposizione i tuoi file più importanti con la possibilità di trasferirli da un dispositivo all’altro in maniera super veloce, non farti sfuggire la mega offerta sulla Scheda SD SanDisk Extreme PRO da 64GB! Oggi è disponibile su Amazon a soli 18 euro con un mega sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Scheda SD SanDisk Extreme PRO da 64GB: storage extra e prestazioni al top

Con la Scheda SD SanDisk Extreme PRO da 64GB, impiegherai meno tempo per trasferire i contenuti multimediali grazie a velocità di lettura fino a 200 MB/s e alla tecnologia SanDisk QuickFlow.

Inoltre, con una velocità di scatto fino a 90 MB/s e una classe di velocità UHS 3 (U3) in registrazione, sei pronto al meglio per riprendere incredibili video in 4K UHD ad alta risoluzione, senza nessuna interruzione.

Allo stesso modo, grazie alla classe di velocità UHS 3 e alla classe di velocità video 30, la scheda SanDisk Extreme PRO SD UHS-I ti permette di scattare in modalità di scatto continuo senza perderti un secondo. Questo vuol dire che è il gadget perfetto sopratutto per i professionisti che desiderano foto impeccabili e super nitide.

La SD è realizzata per funzionare in condizioni difficili in quanto è resistente all’acqua, alle temperature estreme, agli urti e ai raggi X. Inoltre la promozione include un’offerta di 2 anni per il software di recupero file RescuePRO Deluxe, che ti permette di ripristinare le immagini eliminate per errore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.