Schede SD e microSD? Se non hai un lettore, ti serve questo gadget

Il tuo computer non è dotato di lettori per le tutti i tuoi tipi di schede di memoria? Allora non devi assolutamente lasciarti scappare questo Lettore di schede 4in1 in promozione.

Lo trovi al momento su Amazon con uno strepitoso sconto del 31% che ti permette così di averlo a soli 10,76€, non male vero? Approfittane subito e non lasciartelo scappare.

Ricordati che lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita grazie al tuo abbonamento Amazon Prime.

Con BENFEI hai finalmente un adattatore per tutte le tue schede

In casa avrai sicuramente delle schede di memoria per i tuoi dispositivi che però non puoi collegare al computer perché sprovvisto di una porta apposita. Scheda standard, Micro SD, Mini SD sono alcuni dei tanti formati, avrai quindi di sicuro più di un adattatore in giro sulla scrivania a prendere polvere e rendere tutto più disordinato. Per questo oggi ti voglio presentare questo straordinario Lettore di schede 4in1. Vedrai che ti rivoluzionerà la vita e non ne potrai più fare a meno.

Questo dispositivo è una manna dal cielo per leggere tutti i formati delle tue schede di memoria in un colpo solo. Puoi finalmente dire addio al disordine grazie questo piccolo e compatto adattatore. Collegalo tranquillamente al tuo computer tramite cavo USB integrato oppure al tuo tablet o smartphone grazie all’adattatore USB-C già presente sul cavo.

In pochi secondi sei capace di passare file su file tra le tue schede e i tuoi dispositivi con una velocità massima di 104 Mb/s. Naturalmente questo dispositivo è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, Mac OS e Linux.

Corri su Amazon e affrettati ad acquistare questo straordinario Lettore di schede 4in1 di BENFEI allo straordinario prezzo di 10,76€ grazie allo sconto del 31%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

