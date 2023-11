Schermo 6,7'', Face Unlock e batteria MEGA: questo smartphone è una potenza da 99€

UMIDIGI F3 SE è uno smartphone che unisce prestazioni avanzate e un design accattivante. Con uno schermo da 6,7″ ad alta definizione, una potente configurazione hardware, e una fotocamera AI da 20MP, questo telefono è progettato per offrire un’esperienza completa. a prezzi decisamente contenuti. E su Amazon lo trovi oggi a un prezzo ancora più basso, super vantaggioso, ovvero appena 99€ con spedizione immediata e gratuita via Prime. Questo grazie al coupon sconto di 20€ da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

UMIDIGI F3 SE: un display immersivo e nitido e tanta versatilità

Con uno schermo da 6,7″ HD+, lo UMIDIGI F3 SE offre un’esperienza visiva coinvolgente. La dimensione generosa dello schermo è perfetta per godersi video, giochi e altro ancora con chiarezza e dettagli nitidi. Il processore Octa Core e i 4GB di RAM dello UMIDIGI F3 SE assicurano prestazioni fluide e reattive. La memoria interna di 128GB offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e molto altro ancora, garantendo che tu abbia tutto ciò di cui hai bisogno sempre a portata di mano.

La fotocamera AI da 20MP dello UMIDIGI F3 SE ti consente di catturare ogni momento con dettagli sorprendenti. Sia che tu stia fotografando paesaggi mozzafiato o ritratti memorabili, questa fotocamera offre versatilità e qualità. Con una batteria da 5150mAh, lo UMIDIGI F3 SE è progettato per accompagnarti per tutta la giornata. Goditi un utilizzo intenso senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Il telefono è alimentato da Android 11, offrendo accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti di sicurezza.

La presenza di funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale AI contribuisce a una maggiore sicurezza e praticità. Con connettività 4G Dual SIM, GPS e altre opzioni avanzate, lo UMIDIGI F3 SE ti tiene connesso ovunque tu vada. Il design elegante, con finiture in argento, conferisce al telefono un aspetto moderno e raffinato. In conclusione, questo modello F3 SE targato UMIDIGI è uno smartphone che unisce potenza, versatilità fotografica e un design accattivante a un prezzo interessantissimo: appena 99€ grazie al coupon sconto di 20€ offerto da Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

