Schermo grande, memoria ampia: ecco lo smartphone low budget da prendere (72€)

Col suo enorme display HD+ da 6,52” il TCL 305i è uno dei migliori smartphone low budget del mercato. In questa fascia è infatti praticamente impossibile trovare di meglio in ambito schermo come dimensioni e qualità. In relaltà il dispositivo ha anche altre qualità che lo rendono “interessante” sotto diversi punti di vista. Insomma, un piccolo gioiellino in rapporto qualità-prezzo che oggi ti costa solamente 72€ su Amazon, comprese le spese di spedizione via Prime.

TCL 305i è lo smartphone low budget

Questo è uno di quegli smartphone all’apparenza poco appetibile, ma che poi, a conti fatti, si rivela estremamente interessante poiché funzionale e ricco di risorse inaspettate. Certo, non parliamo di un top di gamma, ma sicuramene è un telefonino che può tornare utile come secondo device o per utenti alla prima esperienza, anche anziani.

Il dispositivo vanta anche un buon comparto camera con la fotocamera posteriore da 13 MP e quella anteriore da 5 MP, corroborate da diverse funzioni interessanti come il sistema che rileva automaticamente i volti che sorridono e la funzione Face Beauty che migliora la qualità degli scatti e dei selfie con gli strumenti IA in tempo reale.

Ottima, infine, anche la memoria da 64GB, espandibile fino a 512GB con una scheda microSD, così come buona sono in generale la qualità audio visiva durante le videochiamate 4G e la batteria da 4000mAh, che ottimizza le prestazioni della batteria grazie a due modalità di risparmio. E allora, non esitare e corri far tuo questo piccolo gioiellino, un affare in rapporto qualità-prezzo che oggi ti costa solamente 72€ su Amazon, comprese le spese di spedizione via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.