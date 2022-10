Schermo intelligente Full HD Echo Show 15: sconto PAZZO su Amazon

Con un display Full HD touchscreen da 15,6″ e una fotocamera da 5 MP, l’Echo Show 15 sembra tutto tranne che un dispositivo Alexa. Dotato di Wi-Fi dual-band e microfono, si connette alla rete wireless di casa e ti consente di riprodurre musica in modo intuitivo, chattare video con gli amici, controllare le previsioni del tempo e del traffico, ascoltare risultati sportivi, guardare video e altro ancora. Può essere montato a parete o posizionato su un supporto opzionale. Acquistalo ora su Amazon a soli 209,99€ invece di 249,99€.

Il microfono integrato gli consente di rispondere alla tua voce tramite i suoi due driver da 1,6″; con Amazon Alexa integrato, puoi chiedere a Echo Show 15 il meteo e i dettagli sul traffico per il tuo tragitto giornaliero, tra le altre cose. Inoltre la connessione Bluetooth gli consente di accoppiare e riprodurre in modalità wireless l’audio da una varietà di sorgenti audio, come smartphone e tablet. Non supporta la connessione a reti Wi-Fi ad-hoc (o peer-to-peer).

Scegli i widget che vedi nella schermata iniziale in modo da poter dare un’occhiata alle informazioni più importanti per te e la tua famiglia. Puoi anche chiedere “Alexa, quali widget posso aggiungere?”. Crea note adesive, aggiornate le liste della spesa e delle cose da fare e guardare i calendari condivisi o individuali.

I membri della famiglia possono creare profili e utilizzare ID visivi e ID vocali in modo che Alexa possa riconoscere chi è chi e mostrare le informazioni giuste, come appuntamenti, promemoria, musica ascoltata di recente e altro ancora, alla persona giusta. Salva i tuoi dispositivi smart home compatibili preferiti sulla schermata iniziale per un facile accesso e controllali tutti da un’unica dashboard centrale. Aggiungi un feed live della videocamera Picture-in-Picture allo schermo in modo da poter fare cose come controllare la videocamera della scuola materna mentre guardi uno spettacolo. Approfitta ora dello sconto del 16% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

