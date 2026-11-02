Scienziati analizzano la forma del volto per capire il rischio di morte: lo studio rivoluzionario

I ricercatori descrivono un sistema di intelligenza artificiale addestrato a cogliere nei tratti del viso segnali legati a età biologica e rischio di mortalità. Non è una diagnosi. E non è una previsione sul singolo paziente. Semmai, spiegano gli autori, un possibile aiuto per i medici. Da usare con molta cautela.

Il modello si chiama FAHR-Face ed è stato costruito partendo da oltre 40 milioni di fotografie. Una mole enorme di immagini, usata per mettere a punto due strumenti diversi. Il primo prova a stimare la età biologica osservando il volto. Il secondo, chiamato FAHR-FaceSurvival, cerca invece segnali visivi collegati alla sopravvivenza nei pazienti oncologici.

Per svilupparlo, il gruppo di Boston ha analizzato le immagini di oltre 34.000 pazienti con tumore, confrontandole con dati clinici ed esiti della malattia. Poi il sistema è stato provato su gruppi indipendenti, passaggio essenziale per capire se quelle associazioni reggevano anche fuori dal campione iniziale. “L’obiettivo non è sostituire il giudizio del medico”, hanno chiarito gli autori, ma aggiungere un’informazione in più quando si valutano condizioni fisiche, possibili terapie e fragilità del paziente.

Mortalità a 90 giorni: il divario tra alto e basso rischio va letto con prudenza

Il dato che colpisce di più riguarda la mortalità a 90 giorni. In uno dei gruppi usati per la verifica, circa il 52% dei pazienti indicati dall’algoritmo come ad alto rischio è morto entro tre mesi dalla valutazione. Nella fascia più bassa, la quota era intorno al 2%. La differenza è forte. Ma non va scambiata per una sentenza sul destino di una singola persona.

In un ambiente clinico, un ricercatore osserva sul monitor un’analisi facciale usata come supporto alla valutazione del rischio in oncologia.

Un conto è dire che un modello riconosce schemi associati a un rischio più alto. Un altro è sostenere che possa dire “quanto resta da vivere” a un paziente seduto davanti al medico, con la cartella clinica aperta sul tavolo.

Anche la età biologica stimata dal viso sembra offrire indicazioni utili: un paziente giovane all’anagrafe può mostrare segni compatibili con un organismo più fragile o più invecchiato, e nelle analisi questo dato era legato a una prognosi peggiore. Insieme, i due algoritmi avrebbero dato informazioni diverse ma complementari. Un tassello in più, non il quadro intero.

Occhiaie, ponte del naso e fragilità: cosa sembra cogliere l’algoritmo

Ma che cosa osserva davvero questa intelligenza artificiale applicata alla medicina? Le mappe elaborate dai ricercatori mostrano che i due modelli guardano zone diverse del volto. Per stimare la età biologica, il sistema sembra concentrarsi su fronte, tempie e pieghe tra naso e bocca. Per valutare il rischio di mortalità, invece, dà più peso all’area sotto gli occhi e al ponte del naso.

Sono particolari piccoli, spesso difficili da notare a occhio nudo. Gli scienziati ipotizzano che alcune variazioni del viso possano riflettere perdita di tessuto, fragilità fisica, calo di peso o altri processi legati allo stato generale dell’organismo. Ma il nodo resta aperto: non è ancora chiaro quali meccanismi biologici colleghino proprio quelle zone del volto agli esiti clinici. In sostanza, l’algoritmo vede una correlazione. Spiegare fino in fondo perché esista è un altro passaggio, più lento, e ancora in corso.

Prima dell’ospedale: verifiche, bias e limiti etici della prognosi basata sul volto

Prima di immaginare FAHR-Face negli ospedali serviranno nuove verifiche, su popolazioni più ampie e diverse per età, origine, condizioni cliniche e qualità delle immagini disponibili. Qui entra in gioco il tema dei bias negli algoritmi medici: se un sistema viene addestrato su dati poco rappresentativi, può funzionare bene su alcuni gruppi e molto meno su altri, con il rischio di produrre valutazioni diseguali.

In oncologia non è un dettaglio. Una stima di rischio può pesare su scelte delicate: terapie aggressive, cure palliative, accesso a studi clinici o altri accertamenti. Per questo gli autori chiedono di confrontare l’algoritmo con gli strumenti già usati dai medici, dagli esami di laboratorio alle scale di valutazione clinica. La prognosi basata sul volto, se mai entrerà nella pratica, dovrà restare un supporto.

Non una scorciatoia diagnostica. Una fotografia, da sola, non diagnostica un tumore e non misura il tempo che resta. Può forse suggerire qualcosa. La decisione vera, però, resta nelle mani del medico e del paziente.