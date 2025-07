Sconfiggi il caldo con il ventilatore Ariete 804 a prezzo scontato

C’è un ventilatore che unisce design e tecnologia avanzata, garantendo il massimo comfort e sicurezza a un prezzo scontato. Stiamo parlando dell’Ariete 804 Ventilatore Digitale Ciclope, che grazie alla sua tecnologia senza pale è la soluzione perfetta per chi cerca un ambiente fresco e sicuro, anche in presenza di bambini o animali domestici. Ora disponibile su Amazon a soli 79,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 99,90€.

Ariete 804: perché è diverso

Questo ventilatore si distingue per il suo design moderno e minimalista, capace di integrarsi armoniosamente in qualsiasi arredamento. La tecnologia senza pale non solo aggiunge un tocco di raffinatezza, ma garantisce anche un funzionamento più sicuro rispetto ai ventilatori tradizionali. Con una potenza di 45 watt, l’Ariete 804 offre un rinfrescamento efficace e uniforme in ogni ambiente.

Non si tratta di un semplice ventilatore, ma di un vero e proprio sistema di comfort domestico. Tra le sue funzionalità principali troviamo:

Tre livelli di intensità , per personalizzare il flusso d’aria secondo le proprie esigenze

, per personalizzare il flusso d’aria secondo le proprie esigenze Programmazione temporizzata fino a 10 ore, ideale per rinfrescare gli ambienti senza preoccupazioni

fino a 10 ore, ideale per rinfrescare gli ambienti senza preoccupazioni Movimento oscillante , per una distribuzione uniforme dell’aria

, per una distribuzione uniforme dell’aria Illuminazione LED integrata , che aggiunge un tocco decorativo all’ambiente

, che aggiunge un tocco decorativo all’ambiente Funzionamento silenzioso, perfetto per le ore notturne o per ambienti di lavoro

Con un peso di soli 4,11 kg e dimensioni compatte (63 x 37,6 x 23,7 cm), l’Ariete 804 Ciclope è facile da spostare e posizionare ovunque serva. La struttura leggera ma stabile garantisce un utilizzo sicuro e pratico, rendendolo un compagno ideale per ogni stanza della casa.

Un’occasione da non perdere

Approfittare di questa offerta significa portare a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo vantaggioso. L’Ariete 804 Ciclope rappresenta un investimento intelligente per migliorare il benessere domestico durante i mesi più caldi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: acquista ora e goditi il massimo comfort a un prezzo imbattibile.

