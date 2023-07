SCONTANTISSIMI Apple: iPhone, iPad, Mac e accessori Mela in SVENDITA su Amazon

Amazon sta scontando tantissimi prodotti targati Apple. Se siete interessati ad acquistare un fiammante MacBook Air, uno stiloso iPhone 14 o un utilissimo Apple Watch, siete capitati nel posto giusto al momento giusto. Perché occasioni come queste non possono lasciare indifferenti, soprattutto se impreziosite dall’assenza di costi di spedizione, gestiti come sempre da Prime.

Tutte le migliori offerte Apple su Amazon

Il computer Apple più versatile si lancia in una nuova dimensione. MacBook Air ora ha il rivoluzionario chip Apple M2, con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, preparati a lavorare, giocare e creare con una velocità e una potenza che prima d’ora non avresti mai immaginato.

MacBook Air e Pro

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte a 1223€ invece di 1579€;

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale a 1299€ invece di 1629€;

Il Mac Mini con chip M1 da 512GB scontato su Amazon

Il Mac Mini con chip M1 è uno dei dispositivi Apple che raramente viene scontato. E quando ciò avviene, quindi, l’offerta dura spesso poco perché il prodotto va esaurito velocemente considerando la richiesta. Ecco perché visto che in questo momento è in promozione su Amazon dopo tantissimo tempo, vi consigliamo di seguire immediatamente questo link per farlo vostro se siete interessati. Perché altrimenti rischiate di rimanere a bocca asciutta e di perdere la grande occasione di accaparrarvelo a soli 677€, ovverosia con uno sconto del 17%.

Mac mini, iMac e iPad

Apple iPhone 14

Apple iPhone 13

Apple Watch

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport – Regular ( Verde/trifoglio ) a 389€ invece di 439€;

) a 389€ invece di 439€; Apple Watch SE GPS 2022, Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport – Bianco – Regular a 279€ invece di 309€.

Apple AirTag

Sono piccoli e rotondi e se hai un iPhone o un iPad sono anche indispensabili. Perché rappresentano un modo intelligente per tenere traccia dei tuoi dispositivi smarriti. Le AirTag in questo momento sono vendute su Amazon a soli 28 euro. Il tutto con le spese di spedizioni gratuite grazie a Prime.

Apple MagSafe Battery Pack

Il MagSafe Battery Pack, il dispositivo progettato per caricare in modalità wireless i modelli di iPhone in modo rapido e sicuro con MagSafe, aumentandone l’autonomia, adesso può essere tuo a metà prezzo, ovverosia a 99€. Questo grazie a una promozione su Amazon, con le spese di spedizione già incluse nel prezzo.

Apple smart cover (per iPad Pro terze, seconda e prima gen.)

La Smart Cover per iPad è perfetta per ptoteggere il tuo prezioso dispositivo Apple. Ricavata da un unico foglio di poliuretano, protegge il display, lo riattiva automaticamente quando la apri e lo mette in standby quando la chiudi. Su Amazon è in offerta a 55€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.