Ma non sempre lo sconto è quello che sembra. Il rischio, segnalato da associazioni dei consumatori e strumenti che seguono l’andamento dei prezzi, è prendere per affare un ribasso costruito su un prezzo di partenza gonfiato o poco credibile. Il copione è sempre lo stesso: prezzo barrato, etichetta rossa, percentuale vistosa. Si clicca in fretta. Poi, magari guardando lo storico, si scopre che quel prodotto costava quasi la stessa cifra anche settimane prima.

Controllo dello storico prezzi prima di acquistare un prodotto tech in sconto durante il Black Friday.

Il primo errore, davanti a una offerta Black Friday tech, è fidarsi del solo prezzo barrato. Un paio di cuffie con cancellazione del rumore può comparire a 199 euro invece di 349, con un bel “-43%” in evidenza. Sembra un colpo. Però, se negli ultimi mesi quello stesso modello è rimasto quasi sempre tra 199 e 219 euro, il risparmio vero è ben diverso da quello promesso dal banner.

La domanda giusta non è “quanto mi dicono che sto risparmiando?”, ma “quanto costava davvero prima?”. Vale anche per uno smartphone Samsung Galaxy pubblicizzato a 699 euro invece di 999: se a ottobre era già in vendita a 729 euro, lo sconto reale non è di 300 euro, ma di poche decine. Dettaglio non da poco, soprattutto quando si parla di acquisti importanti.

Keepa, CamelCamelCamel e tracker: così si controllano le offerte

Per capire se uno sconto tech è reale, molti utenti si affidano a servizi come Keepa e CamelCamelCamel. Sono strumenti che mostrano la cronologia dei prezzi Amazon e fanno vedere, con grafici piuttosto semplici, come è cambiato il prezzo nel tempo. Keepa si può usare come estensione per browser e anche tramite app per iOS e Android: indica il prezzo medio degli ultimi mesi, il minimo registrato e gli eventuali rialzi arrivati poco prima dei saldi.

CamelCamelCamel fa un lavoro simile sui prodotti venduti su Amazon: basta inserire il link o cercare l’articolo per capire se il prezzo di oggi sia davvero più basso rispetto al passato. Nei forum di tecnologia, gli utenti più attenti lo ripetono spesso: “Non guardo più solo il prezzo consigliato, controllo il minimo precedente e poi decido”. Una cautela semplice. Ma su spese da centinaia di euro può fare la differenza.

Dal finto affare al minimo storico: leggere bene i grafici dei prezzi

I grafici dei prezzi raccontano spesso una storia diversa da quella della vetrina online. Una friggitrice ad aria proposta a 179,99 sterline invece di 299,99 può sembrare conveniente. Poi però lo storico mostra che negli ultimi tre mesi era già scesa più volte su cifre simili e che a settembre aveva toccato 170 sterline.

In quel caso, il “grande affare” è in realtà un prezzo già visto, non una vera occasione. Diverso il caso di un aspirapolvere venduto a 799 sterline dopo mesi intorno a 1.309, con cali sporadici a 918 o 899: se il grafico dice che non era mai sceso sotto quella soglia, allora si può parlare di minimo storico. Occhio anche ai rincari prima del Black Friday: se un prodotto sale a ottobre e poi viene “scontato” a novembre, il badge rosso va preso con prudenza. Alcuni articoli fanno su e giù ogni due settimane. E ogni volta sembrano in promozione.

Prima del clic finale: confrontare negozi, modelli, resi e venditori

Anche quando la cronologia prezzi conferma un ribasso vero, conviene fare un ultimo giro di controlli. Lo stesso dispositivo può costare meno su un altro rivenditore: in Italia il confronto passa spesso da Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics o ePrice; nel Regno Unito molti guardano Currys, Argos e John Lewis; negli Stati Uniti restano riferimenti frequenti Best Buy e Walmart.

Poi c’è il tema dei modelli in offerta: televisori, notebook e cuffie possono avere nomi quasi identici, ma cambiare per pannello, memoria, processore o accessori inclusi. Meglio verificare il codice esatto e confrontarlo con recensioni affidabili. Attenzione anche alle politiche di reso, perché alcuni prodotti in saldo possono avere condizioni meno favorevoli o tempi più stretti.

Sui marketplace, infine, prezzi troppo bassi possono nascondere venditori poco solidi, importazioni parallele o articoli ricondizionati non indicati chiaramente. Il metodo più sicuro resta fissare un prezzo obiettivo con un tracker, aspettare l’avviso e comprare solo quando l’offerta coincide con i dati. Non con la fretta del banner.