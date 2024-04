SCONTI FOLLI sui prodotti Samsung: risparmi fino a 500€ con queste 10 offerte

Preparati a fare affari d’oro con le incredibili offerte Samsung! Abbiamo selezionato per te il meglio della tecnologia a prezzi stracciati, con sconti che arrivano fino al 40%. Dai potenti smartphone Galaxy S23 e S24 Ultra ai rivoluzionari pieghevoli come il nuovissimo Flip5, dalle eleganti Smart TV Crystal UHD fino ai performanti auricolari Buds2 Pro. Qualunque sia la tua esigenza, c’è un prodotto Samsung in super sconto pronto a stupirti. Non perdere tempo, queste promozioni sono a tempo limitato. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e aggiungere al carrello i tuoi preferiti!

SAMSUNG Crystal UHD, Smart TV 65″ 4K

Porta il cinema a casa tua con la Smart TV Samsung UE65CU7190UXZT, un gioiello da 65 pollici con risoluzione Crystal UHD 4K. Lasciati conquistare da immagini nitide, colori vividi e dettagli incredibili grazie al potente Processore Crystal 4K. Con il sistema operativo Tizen, hai accesso a un mondo di app e contenuti streaming. E con il design AirSlim e la cornice sottile, si adatta perfettamente a ogni ambiente. Risparmia il 32% e prendila a soli 649€!

Samsung Galaxy A54 5G 128GB

Metti in tasca un concentrato di tecnologia con il Samsung Galaxy A54 5G. Questo smartphone offre un display Super AMOLED da 6.4 pollici per immagini brillanti, un potente processore Octa-core per prestazioni fluide e una batteria da 5000 mAh per un’autonomia senza compromessi. Con 128GB di memoria e il supporto 5G, hai tutto lo spazio e la velocità che ti servono. In super offerta a 299€ con il 25% di sconto.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB

Immergiti nell’esperienza Ultra con il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Questo gioiello tecnologico vanta un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici, perfetto per i tuoi contenuti. Le 5 fotocamere con sensore principale da 108MP catturano scatti mozzafiato in ogni condizione di luce. Con 256GB di memoria e 8GB di RAM, hai prestazioni al top. E con la S Pen integrata, dai sfogo alla tua creatività. Tuo con il 15% di sconto a 683,90€.

Samsung Galaxy Z Flip5 512GB

Entra nel futuro con il Samsung Galaxy Z Flip5, lo smartphone pieghevole che rivoluziona il modo di interagire con il tuo dispositivo. Aperto ti offre un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6.7″, chiuso sta comodamente nel palmo della mano. Con 512GB di memoria e 8GB di RAM, hai spazio e potenza da vendere. E con la fotocamera esterna, scatti selfie perfetti a telefono chiuso. Risparmia il 20% più 300€ con il codice e prendilo a 799€.

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Immergiti in un audio senza precedenti con le Samsung Galaxy Buds2 Pro. Queste cuffie Bluetooth offrono un suono eccezionale grazie ai driver in coassiale progettati su misura. La cancellazione attiva del rumore ti isola dal mondo esterno, mentre la modalità Ambient ti permette di rimanere vigile quando serve. Con IPX7, sono resistenti ad acqua e sudore. E con la ricarica wireless, sei sempre pronto a partire. Sconto del 40%: tue a soli 129€!

SAMSUNG Galaxy S23 256GB

Scopri il nuovo standard degli smartphone con il SAMSUNG Galaxy S23. Con un display Dynamic AMOLED 2 da 6.1 pollici, hai colori brillanti e dettagli nitidi sempre a portata di mano. La fotocamera principale da 50MP con Nightography cattura scatti mozzafiato anche al buio. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria, hai prestazioni fluide e spazio per tutti i tuoi contenuti. E con la batteria da 3900mAh, non ti fermi mai. Acquistalo a soli 629€ con il 30% di sconto più un coupon extra di 100€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.