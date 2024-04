Sconti PAZZI nelle Giornate Bosch: utensili elettrici e accessori DA 22 €! Scorte quasi finite

Attenzione appassionati del fai da te! Se state cercando di rinnovare il vostro arsenale di utensili, questo è il momento perfetto per farlo. Perché? Perché Bosch, uno dei marchi leader nel settore, ha appena lanciato una serie di offerte speciali su Amazon che vi faranno risparmiare alla grande. Stiamo parlando di sconti fino al 53% su una vasta gamma di utensili di alta qualità, dalle levigatrici ai trapani, dai seghetti alle graffatrici. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

Bosch Professional Set Punte E Bit Per Legno, Pietra E Metallo

Iniziamo con un vero e proprio must-have per ogni appassionato del fai da te: il set di punte e bit Bosch Professional da 103 pezzi. Questo set completo include tutto ciò di cui avete bisogno per forare e avvitare su legno, pietra e metallo. E con uno sconto del 41%, potete portarlo a casa a soli €22,99. Un affare da non perdere!

Bosch Home and Garden Minismerigliatrice Angolare UniversalGrind 750-125

Se state cercando una smerigliatrice angolare potente e versatile, date un’occhiata alla Bosch UniversalGrind 750-125. Con i suoi 750W di potenza, questa smerigliatrice è perfetta per tagliare, spazzolare e levigare. Viene fornita con 2 dischi per tagli rettilinei e 1 disco di smerigliatura, così siete subito pronti per lavorare. E con uno sconto del 18%, può essere vostra a soli €49,99.

Bosch Home and Garden PST 650 Compact Easy Seghetto Alternativo

Il seghetto alternativo PST 650 Compact Easy di Bosch è un altro strumento che non può mancare nel vostro laboratorio. Con i suoi 500W di potenza e la sua capacità di taglio di 65mm, questo seghetto è perfetto per una vasta gamma di progetti. E con uno sconto del 40%, potete averlo a soli €41,99. Non fatevelo scappare!

Bosch Professional Graffatrice Manuale HT 14

Per i lavori di fissaggio, non c’è niente di meglio della graffatrice manuale Bosch HT 14. Questa graffatrice robusta e affidabile è perfetta per fissare tessuti, cartone, pellicole e molto altro al legno. Utilizza graffe di tipo 53 e con lo sconto del 53%, può essere vostra a soli €22,99. Un vero affare!

Bosch Professional Rilevatore GMS 120

Per un lavoro di precisione, avete bisogno di un rilevatore affidabile come il Bosch GMS 120. Questo rilevatore può individuare legno, metallo magnetico, metallo non magnetico e cavi sotto tensione a profondità fino a 120mm. E con uno sconto del 15%, potete averlo a soli €89,99. Un must per ogni professionista!

Bosch Home and Garden Avvitatore a batteria IXO (7a generazione)

L’avvitatore a batteria IXO di Bosch è uno strumento versatile che non può mancare nel vostro kit. Questa 7a generazione offre una batteria da 3,6V e 2,0Ah, una coppia di 5,5Nm e può avvitare fino a 190 viti con una sola carica. Viene fornito con un attacco angolare e un cavo micro USB per la ricarica. E con uno sconto del 22%, può essere vostro a soli €39,99.

Bosch Home and Garden Pkp 18-E Pistola Incollatrice

Per i lavori di incollaggio, la pistola incollatrice Bosch Pkp 18-E è la scelta ideale. Con i suoi 200W di potenza, questa pistola si riscalda rapidamente ed è perfetta per incollare legno, plastica, tessuti e molto altro. E con uno sconto del 44%, può essere vostra a soli €27,99. Non lasciatevela scappare!

Bosch Home and Garden Trapano Con Percussione A Batteria Easyimpact 18V-40

Per i lavori più impegnativi, il trapano con percussione a batteria Bosch Easyimpact 18V-40 è la scelta perfetta. Con la sua batteria da 18V e la funzione di percussione, questo trapano può affrontare qualsiasi materiale. E con uno sconto del 21%, può essere vostro a soli €109,99. Un investimento che ripagherà nel tempo!

Bosch Home and Garden Levigatrice Multifunzione PSM 100 A

Per tutti i lavori di levigatura, la levigatrice multifunzione Bosch PSM 100 A è lo strumento perfetto. Con i suoi 100W di potenza e la sua versatilità, questa levigatrice può affrontare una vasta gamma di materiali e superfici. Viene fornita in una pratica valigetta per un facile trasporto e stoccaggio. E con uno sconto del 25%, può essere vostra a soli €52,99. Un affare imperdibile!

Bosch Home and Garden Pialletto PHO 2000

Infine, per i lavori di piallatura, il pialletto Bosch PHO 2000 è un must assoluto. Con i suoi 680W di potenza, questo pialletto può affrontare anche i legni più duri. È dotato di un sistema di regolazione della profondità di taglio per un controllo preciso. E con uno sconto del 42%, può essere vostro a soli €79,99. Un investimento intelligente per ogni appassionato di lavorazione del legno.

Queste straordinarie offerte Bosch su Amazon rappresentano un’opportunità unica per portare il vostro laboratorio a un livello superiore. Ogni strumento è progettato per offrire prestazioni eccezionali, durata e versatilità, consentendovi di affrontare qualsiasi progetto con fiducia. E con sconti così significativi, non c’è mai stato un momento migliore per investire in utensili di qualità.

Ma ricorda, queste offerte non dureranno per sempre. I prezzi potrebbero risalire da un momento all’altro e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Con Bosch e Amazon, portare a termine i tuoi progetti di fai da te non è mai stato così facile o conveniente. Che tu sia hobbista alle prime armi o professionista esperto, questi utensili vi stupiranno con le loro prestazioni e la loro qualità. Quindi non aspettare oltre, cogli l’occasione e inizia il tuo prossimo progetto con fiducia, sapendo di avere il meglio del meglio al vostro fianco.

