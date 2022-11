Sconti pazzi su eBay con REGALI22: eccole 5 BOMBE da non perdere

Su eBay sono iniziate le offerte REGALI22. Fino alle ore 23:59 del 16 novembre decine di offerte vi aspettano sul noto store online su tantissimi prodotti di varie categorie, compresi ovviamente molti legati alla tecnologia tra i più ricercati del momento, dai nuovi iPhone agli ultimi modelli di smartphone Android, dalle console ai videogame del momento. Tutti i prodotti li potete trovare sulla pagina ufficiale di eBay dedicata all’evento, mentre in questo articolo vi vogliamo segnalare quelli che secondo noi sono le cinque migliori offerte attualmente disponibili e quindi da non lasciarsi scappare. Vi ricordiamo che ogni prodotto gode della spedizione gratuita e della Garanzia clienti eBay.

FIFA 23 ( Risparmi EUR 10,00 )

FIFA 23 porta l’azione e il realismo del gioco più bello del mondo ad un nuovo livello. Gioca i più importanti tornei calcistici, con la FIFA World Cup maschile e femminile in arrivo su FIFA 23 durante la stagione, scendi in campo per la prima volta con i club femminili e sfrutta le funzionalità cross-play per rendere ancora più semplice giocare con gli amici. Il gioco più venduto del momento, a soli 56€.

Nintendo Switch ( Risparmi EUR 43,00 )

Nintendo Switch, ormai lo sanno tutti, è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. Puoi prenderla in questo preciso istante a un super prezzo, grazie all’offerta incredibile di oggi: appena 246€ per avere una delle più apprezzate e richieste console degli ultimi anni.

Xbox Series X Nero SSD 1TB ( Risparmi EUR 50,00 )

La nuova Xbox Series X Standard, ovverosia quella più potente e completa, compreso il lettore, è disponibile in offerta su eBay grazie alla promozione. Questa versione è la più potente delle due in commercio, in quanto offre prestazioni superiori, come ad esempio 12 Teraflop di potenza di elaborazione e l’High Dynamic Range fino a 8K, e un’unità Blu-ray 4K UHD (assente nell’edizione all digital). Su eBay è a 449€.

REDMI NOTE 11 6GB 128GB ( Risparmi EUR 35,00 )

Lo Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone di buon livello, di quelli che ti offre praticamente di tutto e di più, senza per questo costare un occhio. L’ampio display FHD da 6,43” ti consente di immergerti completamente in un mondo virtuale, ma al contempo, con la protezione dalla luce blu certificata, i tuoi occhi saranno riposati anche dopo aver trascorso lunghe ore sullo schermo. Il display, combinato con la potenza del processore Snapdragon 680 ti garantisce una splendida esperienza anche in ambito videogiochi.

Apple iPhone 14 5G 128GB – ( Risparmia EUR 99,00 )

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta oggi su eBay. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 830€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. E’ vero, non parliamo di uno sconto epocale, ma oggi come oggi risparmiare oltre 50€ non è da sottovalutare, soprattutto su prodotti di un certo livello come questo. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.