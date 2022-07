SCONTO Amazon: 40 euro in meno su Scheda microSDXC Sandisk da 128 GB

Le schede di memoria microSDXC SanDisk Extreme sono progettate per i consumatori che desiderano velocità e prestazioni sui propri smartphone, tablet o fotocamere. La scheda in questione è la microSDXC Da 128 GB con Adattatore SD in vendita su Amazon a soli 24,99€ invece di 65,99€.

La scheda di memoria microSDXC Extreme UHS-I da 128 GB di SanDisk ha una capacità di 128 GB, ed è compatibile con il bus UHS-I e presenta una classe di velocità V30, che garantisce velocità di scrittura minime di 30 MB/s. Se il tuo dispositivo non supporta lo standard V30, questa scheda supporta anche lo standard U3, che garantisce anche velocità di scrittura minime di 30 MB/s. Le velocità di lettura sono supportate fino a 160 MB/s e le velocità di scrittura fino a 90 MB/s.

Sebbene questa scheda sia stata progettata per fotocamere compatibili con UHS-I / V30 / U3, può essere utilizzata in dispositivi che non supportano UHS-I / V30 / U3. Tuttavia, tieni presente che questa scheda utilizzerà per impostazione predefinita la classe di velocità e la classificazione del bus del tuo dispositivo, come UHS-I e U1, che supporta velocità di scrittura minime di 10 MB/s, o Classe 10, che supporta anche velocità di scrittura minime di 10 MB/s.

Oltre al supporto per UHS-I, V30 e U3, SanDisk ha anche realizzato questa scheda con il supporto per le specifiche Application Performance Class 2 (A2), che include ottimizzazioni per offrire agli utenti Android un’esperienza mobile migliorata, offrendo prestazioni delle app mobili più veloci. Le specifiche A2 consentono alla scheda di gestire le operazioni di accesso al secondo (IOPS) in lettura casuale in modo da poter aprire rapidamente le app ed elaborare le attività associate, come audio, grafica, profili salvati e autorizzazioni in-app.

