SCONTO BOMBA DEL 35% sull'OPPO Reno 12 Pro: ancora per POCO su eBay

Hai bisogno di uno smartphone nuovo e non sai quale scegliere? Approfitta della mega promozione sull’OPPO Reno 12 Pro, oggi disponibile su eBay a soli 387 euro con un mega sconto del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 212 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Tutte le specifiche tecniche dell’OPPO Reno 12 Pro

L’OPPO Reno 12 Pro è un smartphone Android che si contraddistingue per specifiche tecniche adatte a qualsiasi tipologia di esigenza.

Innanzitutto è dotato di un display Touchscreen da 6.7 pollici che offre immagini dettagliate dai particolari minuziosi e che, quindi, può farti letteralmente immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Anche la connettività non delude mai in quanto sfrutta il modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente ovunque tu sia, soprattutto fuori casa o durante lunghi viaggi.

Un’altra caratteristica di spicco di questo dispositivo è la fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione elevata, oltre a registrare video in 4K come un vero e proprio regista professionista.

La batteria super potente non è da meno: potrai utilizzare il cellulare in modo intensivo per un’intera giornata senza il pericolo di rimanere a corto di energia. Inoltre dispone di una memoria interna da 512 GB che permette di archiviare qualsiasi contenuto e file, anche quelli più pesanti, ed averli sempre a portata di mano quando serve.

