SCONTO BOMBA DEL 40% sugli Auricolai Bose: oggi risparmi 120 EURO

Ti presentiamo gli auricolari più innovativi sul mercato, e che oggi possono essere tuoi ad un prezzo mai visto prima! Parliamo delle Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds II, al momento disponibili su Amazon a soli 179 euro con uno sconto bomba del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della super offerta di Amazon, gli articoli stanno andando a ruba!

Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds II: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Le Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds II sono auricolari top di gamma che si contraddistinguono per specifiche tecniche di alto livello.

Una delle caratteristiche di spicco è sicuramente la tecnologia CustomTune che adatta la cancellazione del rumore alla forma delle orecchie per ridurre al minimo i suoni più difficili da filtrare, come le voci.

Inoltre le tue conversazioni saranno più nitide che mai grazie alla funzionalità QC Earbuds II: i quattro microfoni antirumore presenti in ciascun auricolare si concentrano sul suono della voce e filtrano i rumori ambientali e il vento, mentre la tecnologia di elaborazione digitale del segnale migliora il segnale per chiamate chiare.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissim in quanto puoi sfruttare i semplici comandi touch degli auricolari per controllare tutto. Ad esempio con un semplice tocco potrai scorrere, riprodurre o mettere in pausa la musica, modificare il volume e passare da un brano all’altro.

Oggi le Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds II sono disponibili su Amazon a soli 179 euro con uno sconto bomba del 40%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta subito della super offerta di Amazon, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.