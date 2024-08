SCONTO BOMBA DEL 40% sul Huawei Watch FIT SE: lo paghi MENO DI 60 EURO

Ecco il compagno di allenamento ideale che risulta essere super affidabile e sempre efficiente in ogni occasione. Si tratta del Huawei Watch FIT SE, oggi disponibile su Amazon a soli 59 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Huawei Watch FIT SE: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Huawei Watch FIT SE Special Edition presenta un corpo leggero di soli 21 g ed è spesso solo 10,7 mm. Il suo meraviglioso display AMOLED con risoluzione pixel ultracristallina garantisce un’esperienza visiva incredibilmente immersiva.

Grazie al GPS integrato puoi tracciare i tuoi movimenti senza bisogno dello smartphone. In più è possibile monitorare il sonno in modo ancora più accurato e verificarne la metrica multidimensionale. Tra l’altro la nuova modalità Sleep è dotata delle funzioni “Non disturbare” e impostazione dell’orario, a protezione del tuo mondo dei sogni.

La connettività è sempre garantita in quanto il dispositivo supporta le notifiche di chiamate in arrivo e le interruzioni, nonché i messaggi di risposta rapida. Inoltre basterà muovere il polso per avere una comunicazione ininterrotta in ogni momento.

Per finire, potrai assicurarti un monitoraggio della salute impeccabile grazie al sensore HUAWEI TruSeenTM 5.0 che si basa su un algoritmo AI che traccia continuamente la frequenza cardiaca e aumenta l’accuratezza del 10%, oltre a monitorare e registrare automaticamente anche il livello di SpO2, Stress, e il ciclo mestruale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.