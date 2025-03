Sconto bomba del -73% sul Power Bank Magnetico 2-in-1: lo paghi meno di 30€

Sei spesso fuori casa ed hai paura di rimanere con lo smartphone scarico? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Power Bank Magnetico Dbasne, oggi disponibile su Amazon a soli 27 euro con un mega sconto del 73%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank Magnetico Dbasne: come utilizzarlo

Il Power Bank Magnetico Dbasne è dotato di tecnologia avanzata di aspirazione magnetica, che fornisce una forte presa magnetica e forza di assorbimento.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto non c’è bisogno di premere un pulsante: il magnete si attacca all’istante e attiva automaticamente la ricarica con una forza che arriva fino a 10 N.

Inoltre ha un’enorme capacità di 5000 mAh alloggiata in un corpo incredibilmente sottile, spesso meno di 1 cm e con un peso di soli 120 grammi, il che lo rende più sottile del 36%, più piccolo del 15% e più leggero del 28% rispetto a prodotti simili. Per questo motivo, questo caricatore è super versatile e può essere inserito in tasca o in borsa nella massima comodità.

Allo stesso tempo, il gadget supporta sia la ricarica wireless che quella cablata, consentendo di caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Nello specifico la potenza massima in uscita è di 20 W per la ricarica cablata Type-C e 15 W per la ricarica wireless, ed è in grado di caricare il tuo iPhone al 55% in soli 30 minuti.

