SCONTO BOMBA DI 150€ sull'Aspirapolvere SUPER POTENTE Tineco

Ecco l’alleato perfetto per le tue faccende domestiche e che ti farà risparmiare tempo e fatica! Si tratta dell’Aspirapolvere Tineco Floor One S7 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 649 euro con uno sconto bomba del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, puoi effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta è a tempo limitato quindi fai in fretta!

Aspirapolvere Tineco Floor One S7 Pro: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Tineco Floor One S7 Pro è un vero e proprio alleato per tutte le tue faccende domestiche.

Il pavimento sarà sempre completamente pulito grazie al lavaggio continuo con acqua dolce e all’efficiente riciclo dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte al minuto.

La modalità di utilizzo è semplicissima: è possible spingerlo in avanti e indietro, ti assiste rilevando il movimento delle ruote posteriori e supportandoti con il sistema di autopropulsione SmoothPower bidirezionale.

Sia l’acqua pulita che quella sporca e l’alimentazione della batteria sono costantemente regolate da Tineco iLoop, il che significa che l’aspirapolvere ti consente di pulire per 40 minuti con meno ricariche, meno svuotamenti e meno riempimenti.

Il dispositivo garantisce una pulizia impeccabile anche nelle zone più trascurate di casa: riesce a pulire lungo le battiscopa e negli angoli difficili da raggiungere, a una distanza di soli 1 cm da entrambi i lati. In più, lo schermo LCD con un utile assistente Tineco ti guida attraverso il processo di pulizia, dall’avvio rapido allo stato di lavoro in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.