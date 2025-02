Sconto bomba di 800€ sul Samsung Galaxy Book4 Pro (-42% su Amazon)

Hai bisogno di un nuovo pc portatile che sia adatto sia a lavorare che a divertirti? La soluzione perfetta per te è il Samsung Galaxy Book4 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto maxi del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 800 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Samsung Galaxy Book4 Pro: le caratteristiche tecniche del pc portatile

Il Samsung Galaxy Book4 Pro è un pc portatile di ultimissima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo da capogiro.

La sua punta di diamante è il processore Inter Core Ultra di nuova generazione che è dotato di una NPU avanzata per fornire prestazioni eccezionali basate sull’intelligenza artificiale: in questo modo tutto filerà sempre liscio, e potrai effettuare qualsiasi operazione in modo sempre ottimale.

Un’altra caratteristicha importante è il suo luminoso display da 14 pollici che garantisce immagini ad alta risoluzione dai colori vividi e brillanti, con scorrimento e movimenti fluidi. In più, l’emissione di luce blu è ridotta per proteggere gli occhi soprattutto quando lo utilizzi in modo intensivo e prolungato.

La modalità di utilizzo, tra l’altro, è particolarmente semplice e confortevole grazie al suo touchscreen e al vetro Corning Gorilla Glass con DX che offre una visuale straordinaria da qualsiasi angolazione oltre a ridurre i riflessi sullo schermo per una chiarezza ottimale.

Oggi il Samsung Galaxy Book4 Pro è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto maxi del 42%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 800 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.