SCONTO BOMBA sul Samsung Galaxy A25: ULTIMISSIMI a disposizione

Amazon ha appena lanciato una promozione bomba su uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato! Si tratta del Samsung Galaxy A25, oggi disponibile a soli 198 euro con uno sconto folle del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuia. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy A25: caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Samsung Galaxy A25 è uno degli smartphone Android più ricercati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mai visto prima!

Una delle sue principali specifiche tecniche è il processore Exynos 1280 che, insieme ad una RAM da 6GB e allo spazio di archiviazione di 128GB espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, offre delle prestazioni fluide e sempre super efficienti.

Il dispositivo, inoltre, è dotato di un display Super AMOLED da 6,5″ che garantisce colori intensi con luminosità fino a 1000 nit così da offrire immagini più realistiche che mai. Tra l’altro grazie alla funzionalità Vision Booster, la visibilità è garantita anche all’aperto così da poter effettuare qualsiasi operazione anche alla diretta luce del sole.

Il fiore all’occhiello del Galaxy A25 è sicuramente il sistema a tripla fotocamera: la fotocamera principale da 50MP cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici da vero regista, mentre la fotocamera anteriore da 13MP immortala i tuoi selfie più belli.

Oggi il Samsung Galaxy A25 è disponibile su Amazon a soli 198 euro con uno sconto folle del 38%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuia. Non aspettare oltre, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.