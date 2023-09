Sconto DEFINITIVO per il mini PC Intel su Amazon: occasione IRRIPETIBILE

Il mini PC Intel Alder Lake N95 è una potente macchina in miniatura che offre un’enorme quantità di potenza e funzionalità in un design compatto. Questo mini computer desktop è progettato per gli utenti che richiedono prestazioni elevate in un formato piccolo e versatile.

Dotato di un processore Intel Alder Lake N95 che può raggiungere una frequenza fino a 3,4 GHz, questo mini PC è incredibilmente potente ed è in grado di gestire una vasta gamma di compiti, dalle attività quotidiane alla produzione multimediale. Insomma, un autentico portento che oggi tra lo sconto del 5% e il coupon sconto da spuntare in pagina di 30€, puoi avere al modico prezzo di 176€. E le spese di spedizione sono gratis con Prime.

Mini PC Intel Alder Lake N95, che bomba

Con 16 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD M.2 da 512 GB, questo mini PC offre prestazioni fluide e un’ampia capacità di archiviazione. Puoi eseguire multitasking senza problemi e archiviare una quantità considerevole di dati e file. Il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato, offrendoti un’esperienza software avanzata con funzionalità di sicurezza aggiuntive e una migliore gestione delle risorse.

Questo mini PC è dotato di due porte RJ45 Gigabit Ethernet, che consentono connessioni di rete veloci e affidabili. È ideale per utenti che richiedono connettività di rete stabile per il lavoro o il gioco online. Supporta inoltre la visualizzazione su tre schermi 4K contemporaneamente, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. È perfetto per utenti che lavorano su progetti multimediali o necessitano di un’ampia area di visualizzazione.

La funzione di accensione automatica è comoda e permette al mini PC di avviarsi quando è collegato all’alimentazione. Questo è utile per garantire che il tuo sistema sia sempre pronto all’uso quando ne hai bisogno. Insomma, questo gioiellino è una macchina compatta ma potente che offre un’elevata capacità di elaborazione, una vasta quantità di memoria e spazio di archiviazione e molte opzioni di connettività. Se stai cercando un mini PC Windows 11 Pro versatile e potente, questo potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.