Sconto DEFINITIVO per il PC portatile: 72% su AMAZON

Lo sconto che Amazon ha preparato su questo PC portatile ha davvero dell’incredibile: un 72% di risparmio per un prezzo finale di 269,99€ al fronte di un prezzo di listino che ammonta a 949,99€. Uno sconto davvero straordinario su un device di qualità e di grande utilità: che siate lavoratori, studenti o semplicemente delle persone spesso in movimento, avere un computer portatile con cui poter svolgere tutte le attività necessarie quotidiane è di fondamentale importanza. A maggior ragione se a questi prezzi e a questa percentuale di sconto!

Lo sconto per eccellenza di Amazon: 72% sul PC portatile!

Il PC portatile in questione è dotato di 8 GB di memoria DDR4 ad alta velocità, memoria SSD da 256 GB e prestazioni veloci, fluidi e a risparmio energetico, il laptop può gestire facilmente attività complesse. Supporta l’estensione della scheda TF da 512 GB e l’SSD da 512 GB può essere sostituito con SSD fino a 1 TB. Connessione rapida con Bluetooth 4.2 e WiFi veloce tramite WiFi a doppia banda, dotata di una porta USB Type-C x1, HDMI x1, jack per cuffie 3,5 mm x1, porta USB 3.0 x2, slot microSD x1.

Dotato del processore Intel Celeron N4020C, turbo frequenza fino a 2,8 GHz. Con uno schermo da 15,6 pollici, i colori del laptop sono più ricchi, più vivaci e semplici, dettagli chiari e affidabili e ampio angolo di visione. Film per tastiera personalizzato in otto lingue, tra cui tedesco, francese, spagnolo e italiano. Insomma una serie di caratteristiche che rendono questo enorme sconto messo in atto da Amazon ancor più interessante e rendono questo device ancor più appetibile.

Dunque, Amazon mette in sconto del 72% per un prezzo finale di 269,99€ piuttosto che i 949,99€ del prezzo originario e di listino, questo interessante PC portatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.