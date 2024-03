SCONTO DEFINITIVO per il Samsung Galaxy A34 su Amazon (-41%)

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone Android con una serie di funzionalità interessanti e un design moderno. Questo dispositivo offre un’esperienza di utilizzo completa, con un display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici che offre immagini chiare, colori vivaci e neri profondi. È adatto per l’uso quotidiano, l’intrattenimento multimediale e le attività di comunicazione. Un gioiellino che oggi può essere tuo all’ottimo prezzo di 237€ grazie allo sconto del 41% sul prezzo di listino operato d a Amazon.

Samsung Galaxy A34 5G, l’offerta che sognavi

Il Samsung Galaxy A34 5G è alimentato da un processore potente che garantisce prestazioni fluide e reattive durante l’utilizzo delle app, la navigazione web e il multitasking. Con 6 GB di RAM, è in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane. Dotato poi di una memoria interna da 128 GB, lo smartphone offre spazio sufficiente per archiviare foto, video, app e altri dati.

Inoltre, la memoria è espandibile tramite scheda microSD, consentendo di ampliare ulteriormente lo spazio di archiviazione.

La batteria da 5.000 mAh del Samsung Galaxy A34 5G offre un’ottima autonomia, consentendo di utilizzare lo smartphone per lunghe sessioni senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida, che consente di ricaricare rapidamente la batteria quando necessario.

Per quanto riguarda la fotografia, lo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore di alta qualità che permette di scattare foto nitide e dettagliate. La fotocamera anteriore è ideale per i selfie e le videochiamate. Lo smartphone supporta la connettività 5G, connettività Wi-Fi, Bluetooth e NFC per facilitare la condivisione di file, l’abbinamento con dispositivi e la gestione dei pagamenti mobili.

Il Samsung Galaxy A34 5G utilizza l'interfaccia utente Samsung One UI, che offre un'esperienza intuitiva e personalizzabile. Inoltre, il dispositivo è dotato di funzionalità di sicurezza avanzate, come il riconoscimento delle impronte digitali e il riconoscimento facciale, per proteggere i dati e garantire la privacy dell'utente.

