Sconto del 20% su moltissimi giocattoli, solo su Disney shop

Tra le varie proposte che aderiscono all’offerta, va indubbiamente menzionato uno dei migliori regali da fare alla propria bambina o al proprio bambino. Stiamo parlando del kit da disegno deluxe Principesse Disney disponibile sul Disney Shop, un’opzione straordinaria per i piccoli artisti e gli amanti delle Principesse Disney! Questo kit offre un’esperienza completa per esplorare la creatività attraverso il disegno e l’arte, con tutto il necessario per creare capolavori ispirati alle amate Principesse Disney.

All’interno del kit troverai una vasta selezione di materiali artistici di alta qualità, tra cui matite colorate, pastelli, pennarelli, fogli per disegno e tanto altro ancora. Ogni strumento è progettato per garantire una facilità d’uso e risultati sorprendenti, consentendo ai bambini di esprimere liberamente la propria creatività.

Oltre agli strumenti di disegno, il kit include anche un libro guida ricco di suggerimenti, trucchi e ispirazioni per aiutare i giovani artisti a creare disegni magici delle loro Principesse Disney preferite. Questo libro offre istruzioni passo-passo su come disegnare le varie Principesse, fornendo anche suggerimenti su come aggiungere dettagli e sfumature per rendere i disegni ancora più realistici e affascinanti.

Con il kit da disegno deluxe Principesse Disney, i bambini possono dare vita alle loro fantasie e creare opere d’arte uniche e personalizzate che celebrano l’amore per le Principesse Disney. È un regalo perfetto per i piccoli artisti in erba e per coloro che amano l’incanto e la magia del mondo Disney. Portalo a casa finché puoi scontarlo del 20%, ad appena 29,60€ invece di 37€.