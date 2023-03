Sconto del 47% per il mouse più amato: Logitech Pebble SOTTOCOSTO

Un mouse che è una certezza. Lo utilizzi in casa così come fuori e non ti dà mai fastidio, anzi, ti fa avere sempre quello di cui hai bisogno a portata di dito. Sto parlando ovviamente di Logitech Pebble, la periferica più ambita in tutto il mondo.

Non è un mistero che questo prodotto sia eccellente e ora che le Offerte di Primavera te lo fanno avere a sottocosto, perché farne a meno? Approfitta del 47% di sconto su Amazon e acquistalo con soli 15,99€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Logitech Pebble: tutti i pregi di questo mouse

Completamente wireless, il Logitech Pebble è un mouse che puoi sfruttare in due modi diversi. Infatti ti viene fornito con il micro ricevitore USB o, in alternativa, lo puoi collegare al tuo device sfruttando il Bluetooth. Compatibilità? Funziona liscio come l’olio su qualunque sistema operativo.

Così silenzioso da non emettere neanche un rumore quando fai click col destro o con il sinistro, è sottile ma il suo design è ergonomico. Infatti si fa impugnare senza problemi, dovrai prenderci soltanto la mano.

Fluido, leggero e compatto è perfetto anche da portare sempre dietro con te. Lo infili nella borsa o nello zaino e quando ti serve è li pronto per essere utilizzato.

Altro PRO a suo favore non può che essere la batteria: funziona con una semplice pila ma questa sembra non scaricarsi mai. Personalmente lo ho nella versione rosa e da più di un anno è sempre in funzione senza mai avermi dato problemi.

Che altro dirti se non che è un’occasione unica? Collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo Logitech Pebble a soli 15,99€ con il 47% di sconto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.