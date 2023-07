Sconto di 160€ su questa bomba di GO PRO: Amazon va in tilt completo

Hai sempre avuto la voglia di realizzare dei video davvero bomba durante le tue avventure in montagna o al mare? Pensa che oggi ti puoi portare a casa questa Go Pro Hero 11 a soli 289,90€, invece di 449,99€. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Video incredibili, risoluzione in 5K, non ti sembrerà davvero vero. Oggi, te la porti a casa con lo sconto pazzo del 36%. Non ti resta che aggiungerla su Amazon, al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

GoPro HERO11 Black Mini, fotocamera d’azione impermeabile compatta con video Ultra HD 5.3K60

Foto e video in 5K, quindi tutto da vero professionista. Dal colore nero e oggi ad un prezzo davvero conveniente su Amazon, quindi non aspettare più troppo tempo. Oggi, ne restano pochissimi pezzi, quindi affrettati.

Questo modello di GoPro, è la prima fotocamera GoPro dotata di due set di guide di montaggio pieghevoli per offrirti ulteriori opzioni di montaggio. Le guide posteriori sono l’ideale per i supporti più discreti e a basso profilo; nel caso del montaggio su casco, inoltre, assicurano allo stesso tempo stabilità e flessibilità, per permetterti di regolare l’angolazione della tua GoPro mentre sei in movimento

Una Go Pro incredibilmente robusta e impermeabile, Progettata per portare l’eccezionale resistenza di GoPro a un livello superiore, HERO11 Black Mini vanta un robusto rivestimento esterno, resistente agli agenti atmosferici e in grado di affrontare qualsiasi condizione, compresi fango, neve o sporcizia, senza abbandonarti mai: basta risciacquare la fotocamera e puoi tornare subito in azione.

Non vorrai mica farti scappare questa occasione davvero bomba,, la trovi con tanto di sconto del 36%. Ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili. Corri adesso su Amazon, prima che possa finire.

