SCONTO di 200€, valido solo oggi: questa smart tv di LG costa una miseria

Se anche tu adori vedere film e serie tv nel weekend per rilassarti, ma la tua tv è troppo vecchia e ti regala colori sbiaditi e scadenti? Beh, pensa che oggi ti puoi portare a casa questa smart tv di LG, che ti costa solo 748,99€, invece di 949€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Che attendi ancora? Lo sai che sta davvero per finire? Dovresti davvero correre subito su Amazon, per vedere con i tuoi stessi occhi lo sconto davvero folle, del 21% su questa bomba di smart tv. Tutto quello che dovrai fare è selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

LG UHD 65”, Smart TV 4K, 65UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6: oggi svenduta

Non dovresti aspettare ancora altro tempo, corri immediatamente su Amazon a vedere con i tuoi stessi occhi questa bomba unica. Ne restano pochissimi pezzi ancora disponibili, quindi che attendi ancora?

Si tratta di una smart tv con una risoluzione 4 volte superiore al Full HD, che impiega circa 8 milioni di pixel per darti immagini visibilmente più nitide e particolareggiate. Poi con il nuovo processore si migliorano i contenuti trasformandoli in 4K, regolando la luminosità in base all’ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti.

Potrai giocare ai migliori titoli senza usare una console o un PC. Ti basta collegare un controller compatibile e sei pronto per entrare nell’azione. Tante piattaforme, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

Non attendere ancora altro tempo, corri subito su Amazon perché sta davvero per finire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.