Sconto ESAGERATO per Samsung Galaxy Watch5 Pro: -39% su Amazon

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo design e le numerose funzionalità smart, l’eccellente smartwatch di fascia premium Samsung Galaxy Watch5 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Complice un esagerato sconto immediato del 39%, infatti, il device del colosso sudcoreano costa appena 306€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartwatch di Samsung è costruito attorno a una bellissima cassa circolare in acciaio inossidabile che abbraccia un altrettanto bellissimo pannello touch a colori ad altissima risoluzione.

Offerta shock di Amazon per Samsung Galaxy Watch5 Pro: sconto ghiottissimo

Sul versante opposto è poi presente un precisissimo sensore per il battito cardiaco che svolge numerose funzionalità extra: registra costantemente 24/7 la frequenza cardiaca, monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue ed effettua anche un ECG (elettrocardiogramma).

Come se non bastasse, Samsung Galaxy Watch5 Pro monta anche una batteria di lunga durata e supporta numerose attività fisiche con riconoscimento automatico: lo allacci al polso e sei libero di concentrarti sui tuoi allenamenti senza perdere tempo in complicate impostazioni di tracking.

Con queste premesse è chiaro a tutti che il wearable di Samsung è pronto a soddisfare le necessità anche degli utenti più esigenti; mettilo subito nel carrello ora che costa il 39% in meno con tanto di consegna rapida e completamente gratuita con i servizi Prime di Amazon.

