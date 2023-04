Sconto ESAGERATO sul nuovo Galaxy Z: solo per 24h a 450€ in meno

Non ci crederai quasi quando lo vedrai, ma è appena successo. Amazon questa volta ha davvero sganciato una bomba assurda. Pensa, che se corri adesso su Amazon, potrai vedere il Galaxy Z appena crollato drasticamente di prezzo. Infatti, per solo 24h sarà a 699€, anziché 1149€! Corri subito su Amazon, se vuoi trovarlo ancora disponibile.

Non fartelo scappare, pensaci bene. Domani potrebbe anche non essere più scontato del 39%. Oggi e solo oggi potrai risparmiare ben 450€, sconto mai visto. Non ti resta che correre su Amazon e selezionarlo. Al momento del checkout lo troverai già scontato automaticamente.

Galaxy Z oggi viene davvero svenduto, scopri subito il prezzo bassissimo

Questa è l’occasione migliore del giorno, non ne troverai una così vantaggiosa oggi su Amazon. Il Samsung Galaxy Z dal colore oro, che ha fatto davvero impazzire tutto il web.

Questo modello ti garantirà una visione immersiva con tanto di cornici ottimizzate e anche una fotocamera da urlo sotto il display. Un multi schermo che ti farà davvero impazzire, mai visto prima!

Dalla capacità di memoria di ben 128GB e con tanto di processore da 4 nm e una batteria da 3.700 mAh. Potrai controllare le notifiche direttamente dal cover screen, in modo super semplice e anche veloce. Preparati, perché questo smartphone è il più pieghevole e resistente di sempre, costruito proprio per resistere ad ogni colpo. Il tutto grazie all’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus +.

Non aspettare ancora altro tempo e corri immediatamente su Amazon! Lo troverai con uno sconto pazzo del 39%! Solo oggi, potrai risparmiare ben 450€, uno sconto che così esagerato non si era davvero mai visto prima.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.