Sconto ESALTANTE di Amazon per Samsung Galaxy A14: oggi costa 175€

Il re degli smartphone Android economici Samsung Galaxy A14 5G è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. Spendendo la cifra di appena 175€ grazie allo sconto immediato del 29%, hai la possibilità di stringere tra le mani un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità.

Perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, guardare video e molto altro ancora, lo smartphone Android a marchio Samsung è realizzato con materiali di buona fattura che gli conferiscono un design piacevole e giovanile.

Solo su Amazon trovi il Samsung Galaxy A14 5G a un prezzo così conveniente

Samsung Galaxy A14 5G monta un buon pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione Full HD+ per guardare video al massimo dei dettagli, mentre sotto il cofano il processore octa core si muove a fianco alla mega batteria da 5000 mAh. Dotato di un modem 5G per la navigazione in rete ad altissima velocità, lo smartphone del colosso sudcoreano monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 50MP per foto e video di altissimo livello.

Prendi al volo l’incredibile offerta di Amazon sul telefono di Samsung venduto al prezzo shock di appena 175€; se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 24 ore con tanto di consegna rapida e gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.