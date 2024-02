Sconto esclusivo delle 15% sulle Smart TV Samsung

Vuoi cambiare la tua smart Tv e stai cercando l’occasione più giusta? Vieni a scoprire l’incredibile promozione esclusiva dedicata alle TV sullo shop Samsung! Con il codice PROMOTV puoi ottenere uno sconto del 15% su una vasta selezione di televisori di alta qualità.

È l’occasione perfetta per migliorare la tua visione di film, serie, programmi ed eventi sportivi da solo e quando sei in compagnia di amici e parenti. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e porta a casa il miglior intrattenimento con uno sconto speciale del 15% grazie al codice PROMOTV!

Usa il codice PROMOTV per acquistare una nuova Smart TV Samsung

Tra i modelli che aderiscono a questa fantastica promozione, va menzionata sicuramente la Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 43 pollici, che potresti portare a casa a soli 850€ invece di 999,00€. Dotata delle più recenti tecnologie e funzionalità avanzate, questa Smart TV offre un’esperienza visiva eccezionale e coinvolgente, degna del cinema!

Partiamo dall’essenza di questa Smart TV: la tecnologia Neo QLED. Grazie ai mini LED incorporati nell’unità, la tecnologia Neo QLED offre una qualità dell’immagine sorprendente, con una luminosità e un contrasto straordinari. Consentono un controllo preciso della retroilluminazione, producendo neri più profondi e colori più vibranti. Ciò si traduce in immagini nitide e dettagliate, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione della stanza!

La risoluzione 4K Ultra HD, inoltre, offre un’eccezionale chiarezza e definizione dell’immagine, permettendoti di immergerti completamente nei tuoi contenuti preferiti. Ogni pixel è nitido e preciso, rendendo ogni scena ancora più realistica e coinvolgente.

La Smart TV Samsung Neo QLED 4K è dotata del sistema operativo Tizen, che offre un’interfaccia intuitiva e user-friendly. Puoi accedere facilmente a una vasta gamma di app di streaming, giochi, contenuti on-demand e molto altro ancora direttamente dalla tua TV. Grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali come Bixby, Google Assistant e Amazon Alexa, puoi controllare la tua TV con semplici comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più conveniente e senza sforzo.

Per quanto riguarda il design, la Samsung Neo QLED 4K presenta un profilo elegante e sottile, con cornici ridotte che massimizzano l’area dello schermo. Il supporto è robusto e discreto, garantendo stabilità e sicurezza.

Non da meno, questa Smart TV è dotata di numerose porte HDMI e USB, consentendoti di collegare facilmente dispositivi esterni come console di gioco, lettori multimediali e altro ancora. Dunque, è la scelta ideale per chi cerca una Smart TV all’avanguardia che offra prestazioni superiori e un’ampia gamma di funzionalità avanzate, specie ora che è in sconto del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.