SCONTO ESPLOSIVO su eBay per il low budget Redmi Note 12 4G (-37%)

Quando scopri che ti bastano appena 145€ su eBay per acquistare lo smartphone Redmi Note 12 4G, penserai senza ombra di dubbio che si tratta del classico errore di prezzo. La verità è che non c’è alcun errore: devi semplicemente prendere al volo lo sconto immediato del 37% che ti permette di agguantarlo con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Redmi Note 12 4G è uno tra i più popolari e apprezzati budget phone Android del momento: non solo è realizzato con materiali di buona qualità che gli donano un look & feel davvero niente male, ma integra un hardware davvero niente male.

L’eccellente budget phone Redmi Note 12 4G è in caduta libera su eBay: occasione unica

Parliamo di un bel display AMOLED ad altissima risoluzione con cui guardare video super fluidi a 90Hz, ma anche un buon processore octa-core con di fianco una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Ti piace scattare tante foto da condividere sui social? Nessun problema. Lo smartphone a marchio Redmi monta un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP, perfetto per scattare foto di qualità e registrare video ad alta risoluzione.

Immagina spendere la cifra ridicola di appena 145€ per stringere tra le mani un budget phone di cui non ti pentirai mai; metti subito nel carrello di eBay il device a marchio Redmi, e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

