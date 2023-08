Sconto FOLLE del 34% per Motorola Moto e32: su Amazon costa solo 119€

Questa di oggi è una di quelle offerte Amazon che hanno dell’incredibile: lo smartphone economico Motorola Moto e32 è in vendita a un prezzo accattivante. Complice uno sconto immediato del 34%, infatti, quest’oggi bastano appena 119€ per mettere le mani su un budget phone che ti stupirà fin dal primo utilizzo.

Sottile, leggero e con un rapporto qualità/prezzo imbattibile, Motorola Moto e32 è il device perfetto per tutti i giorni: ideale per telefonare, navigare in rete e chattare sui social, è anche in grado di scattare foto di buona qualità.

Prezzo super economico su Amazon per il Motorola Moto e32: affare d’oro

Motorola Moto e32 monta un bel pannello Max Vision da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz; una batteria da ben 5000 mAh con autonomia di un giorno e un comparto hardware che ti permette di avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Inoltre, sul retro un modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore principale da 16 MP per scatti e video di effetto. Appena 119€ per lo smartphone di Motorola è un prezzo davvero imperdibile: prendi al volo l’offerta di Amazon e preparti a un’esperienza di utilizzo senza compromessi. Inoltre, se lo acquisti subito ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

