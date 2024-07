SCONTO FOLLE DEL 43% sul Samsung Galaxy A35: ULTIMISSIMI a disposizione

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone? Non sai quale modello scegliere tra i tanti in commercio? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Samsung Galaxy A35, oggi disponibile su Amazon a soli 222 euro grazie ad uno sconto bomba del 43%.

Samsung Galaxy A35: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A35 è uno smartphone Android super avanzato con specifiche tecniche che accontentano qualsiasi tipologia di utente, anche quelli più esigenti.

Il dispositivo è dotato di un grande display da 6.6 pollici con una risoluzione elevata che garantisce immagini sempre nitide in qualsiasi condizione luminosa esterna.

La connettività non è da meno perché sfrutta il modulo 5G che permette di navigare su internet in modo velocissimo in qualsiasi luogo tu sia.

Un’altra specifica tecnica di buon livello è la sua fotocamera da ben 50 megapixel: sfruttandola potrai realizzare foto di alta qualità con una risoluzione elevata e registrare video in 4K super realistici.

Queso modello dispone, inoltre, di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per archiviare qualsisi tipologia di file e contenuti, ed averli sempre a portata di mano se ne hai necessità. Per finire, la batteria è super potente e ti assicura un’autonomia lunghissima fino ad una giornata intera.

