SCONTO FOLLE DEL 67% sul Router Xiaomi: oggi lo porti a casa a SOLI 9 EURO

Assicurati una connessione internet potente e stabile in tutta casa grazie al Router 4A Xiaomi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad uno sconto mai visto del 67%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta immediatamente della mega promozione, non capita tutti i giorni!

Router 4A Xiaomi: modalità di utilizzo e caratteristiche tecniche

Il Router 4A Xiaomi ha una forma geometrica sobria e un rivestimento resistente in plastica bianca opaca non rivestita che si integra perfettamente con la casa.

Il dispositivo è dotato di 4 antenne omnidirezionali esterne, testate con precisione, e con una struttura interna e una configurazione attentamenta progettata. Queste caratteristiche migliorano notevolmente le prestazioni di trasmissione, anche in ambienti complessi e anche attraverso le pareti dell’appartamento.

Inoltre ha una grande memoria da 64 MB che assicura la stabilità della trasmissione dei dati e la connettività stabile di ogni dispositivo di accesso. In questo modo puoi avere più dispositivi connessi contemporaneamente con una linea sempre stabile e velocissima.

Per di più, il modem supporta Smart Connect offrendo bande a 2,4 GHz e 5 GHz: in particolare la 2,4 GHz offre prestazioni migliori attraverso i muri, mentre la 5 GHz offre velocità più elevate. Allo stesso modo, la sicurezza è sempre garantita tanto che, quando un dispositivo sconosciuto utilizza il segnale Wi-Fi senza autorizzazione, l’app Mi WiFi può inviare una notifica per informare l’utente che un nuovo dispositivo si è connesso così da essere automaticamente bloccato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.