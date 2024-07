SCONTO FOLLE DEL 68% sul Tablet con Android 14: oggi lo paghi 340€ IN MENO

Amazon ha appena lanciato una promozione pazzesca su un gioiellino utilissimo sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano! Si tratta del Tablet Blackview con Android 14, oggi disponibile su Amazon a soli 159 euro grazie ad un mega sconto del 68%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 340 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al chcek-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tablet Blackview con Android 14: tutte le specifiche tecniche

Il Tablet Blackview con Android 14 è un concentrato di potenza, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento di tutta la famiglia.

È dotato di un enorme display Incell FHD da 11 pollici con una risoluzione di 2.4K che garantisce una riproduzione dettagliata dei colori e delle immagini che non sono mai state così realistiche.

Questo modello garantisce, inoltre, delle prestazioni ottimali grazie ai suoi 18GB di RAM per un multitasking veloce e senza ritardi, e ad una capacità di memoria da 256GB che è sufficiente per archiviare tutti i video, le foto, i giochi e le app più importanti. Tra l’altro la scheda TF è espandibile fino a 1TB così potrai memorizzare davvero tutto, anche i file più pesanti.

La batteria ultra-grande da 8200mAh non è da meno e garantisce un’autonomia estrema di un gionro intero. In più con ricarica rapida da 10W avrai a disposizione l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Oggi il Tablet Blackview con Android 14 è disponibile su Amazon a soli 159 euro grazie ad un mega sconto del 68%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 340 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.