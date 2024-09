Sconto folle di 300€ sull'Apple MacBook Air con chip M2: offerta lampo

Amazon ha appena lanciato una mega promozione sul miglior pc portatile del momento! Stiamo parlando dell’Apple MacBook Air con chip M2, al momento disponibile a soli 949 euro con uno sconto bomba del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è irripetibile!

Apple MacBook Air con chip M2: tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità

L’Apple MacBook Air con chip M2 è uno dei gioiellini Apple che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche eccellenti.

Il suo fiore all’occhiello è il chip M2 che permette di svolgere tutto al massimo anche grazie alla nuovissima CPU 8-core, alla GPU fino a 10-core e ai 24GB di memoria unificata. Allo stesso tempo, la sua batteria è fuori dal normale tanto da sosterne l’utilizzo per una giornata intera senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Un’altra caratteristicva tecnica importante è il suo display Liquid Retina da 13,6″ che vanta 500 nit di luminosità con un’ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori: questo vuol dire che le immagini risultano sempre brillanti e vivide, con dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Questo modello ha anche tantissime opzioni di connettività che ottimizzano la sua versatilità: nello specifico è dotato di una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.