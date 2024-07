SCONTO FOLLE Prime Day sull'Aspirapolvere senza fili Tineco: solo per OGGI

Per pulire la tua casa vacanza in un attimo, approfitta della maxi promozione Prime Day sull’Aspirapolvere senza fili Tineco iFloor 3 Breeze Plus! Oggi è disponibile su Amazon a soli 189 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offertona del genere è davvero irripetibile!

Aspirapolvere senza fili Tineco iFloor 3 Breeze Plus: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza fili Tineco iFloor 3 Breeze Plus è un alleato speciale per le tue pulizie domestiche.

Questo elettrodomestico è in grado di aspirare e lavare i pavimenti duri contemporaneamente, riuscendo a rimuovere lo sporco più difficile e appiccicoso da ogni tipologia di superficie.

Si contraddistingue per la tecnologia a doppio serbatoio che consente di pulire sempre i pavimenti con acqua pulita: nello specifico l’acqua sporca si raccoglie in un serbatoio separato senza strizzare, risciacquare o dover sbarazzarsi ogni volta di moci sporchi.

Allo stesso modo, la modalità di utilizzo è davvero semplice grazie ad una struttura leggera e semovente: il dispositivo risulta super maneggevole e, con le sue dimensioni ridotte, può essere spostato facilmente e riposto in qualsiasi angolo della casa senza dare alcun ingombro. In più, questo modello è progettato per essere sistemato nel suo alloggiamento ed eseguire il ciclo di autopulizia a mani libere per mantenere la spazzola e i tubi puliti e privi di odori.

