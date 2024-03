Sconto FUORI SCALA su Amazon per Motorola edge 30 Neo, oggi al 40% in meno

Il weekend non potrebbe prendere il via con una offerta Amazon più ghiotta di questa di oggi che ha come protagonista Motorola edge 30 Neo, un device che sa sorprenderti sotto tutti di vista con un comparto hardware molto convincente.

Solitamente venduto attorno ai 300€, quest’oggi il device della casa alata è in sconto del 40% e lo puoi acquistare spendendo invece 180€ per un risparmio immediato di ben 119€.

Motorola edge 30 Neo è in vendita su Amazon con uno sconto scioccante

Lo smartphone di Motorola ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo dal forte sapore premium: il pannello pOLED da 6.3 pollici a 120Hz riproduce immagini e video fluidissimi e ad altissima risoluzione, mentre il processore octa-core di Qualcomm avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Motorola edge 30 Neo, inoltre, monta un velocissimo modem 5G per navigare in rete senza rimpiangere il Wi-Fi di casa e c’è anche posto per il pieno supporto al dual SIM; inoltre, dal punto di vista fotografico, sorprende il modulo multiplo costituito da un eccellente sensore principale da 64MP per foto e video di alto livello.

Con queste premesse dovresti avere ben chiaro il motivo per il quale questa offerta di Amazon è da prendere al volo; non farti scappare il device di Motorola a questo prezzo, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita in 24 ore con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.