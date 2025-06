Sconto imperdibile su Olimpia Splendid Dolceclima 14 HP Wifi: freddo artico a 440€

Scopri il comfort totale per la tua casa con il climatizzatore Olimpia Splendid Dolceclima 14 HP Wifi, ora in offerta su Amazon con uno sconto del 23%. Questo dispositivo non è solo un climatizzatore, ma una soluzione 4-stagioni ideale per il tuo benessere, grazie alle sue funzionalità avanzate e alla possibilità di controllo smart tramite app.

Olimpia Splendid Dolceclima 14 HP Wifi: caratteristiche

Con una potenza di raffreddamento di ben 14.000 BTU e una capacità di riscaldamento tramite pompa di calore, il Dolceclima 14 HP Wifi si adatta perfettamente a stanze di medie e grandi dimensioni. Non importa se fuori fa caldo o freddo: questo climatizzatore è progettato per offrire la temperatura ideale in ogni stagione.

Uno degli aspetti più interessanti del Dolceclima è il sistema Pure System, che combina filtri antipolvere e a carboni attivi per migliorare la qualità dell’aria interna. Questo significa eliminare particelle sospese e odori sgradevoli, per un ambiente sempre fresco e salutare. Inoltre, il flap motorizzato con funzione auto-swing distribuisce l’aria in modo uniforme, garantendo una climatizzazione ottimale in ogni angolo della stanza.

La tecnologia WiFi integrata è un vero punto di forza: con l’app dedicata OS Comfort, puoi gestire il climatizzatore comodamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi. Tra le modalità operative disponibili, spiccano la funzione Eco, che riduce i consumi energetici, e la funzione Follow Me, che calibra la temperatura in base alla posizione del telecomando. Per le notti estive, la modalità Sleep assicura un funzionamento silenzioso e un comfort ottimale.

Nonostante le sue elevate prestazioni, il Dolceclima 14 HP Wifi mantiene un design compatto e facile da spostare, grazie alle dimensioni ridotte (49 x 42,5 x 76,5 cm). Il kit di installazione incluso permette un montaggio semplice e veloce, sia per utilizzi temporanei che permanenti. Inoltre, con un livello sonoro di soli 64 dB, il climatizzatore è perfetto anche per ambienti dove il silenzio è importante.

Un’occasione da non perdere

Il Dolceclima 14 HP Wifi è un dispositivo che unisce efficienza energetica (classi A+ per il riscaldamento e A per il raffreddamento), facilità d’uso e tecnologia avanzata. La sua versatilità lo rende una scelta ideale per chi cerca una soluzione completa e affidabile per il comfort domestico. E ora, con lo sconto del 23% su Amazon, è il momento perfetto per fare questo investimento.

Il prezzo? Grazie alla promozione attuale, puoi acquistarlo a soli 440,25 €, risparmiando rispetto al prezzo originale di 569 €: non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista il Dolceclima 14 HP Wifi oggi stesso!

