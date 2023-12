Sconto imperdibile sull’Apple Pencil (seconda generazione): approfitta dell’offerta esclusiva su Amazon

L’Apple Pencil (seconda generazione) è uno strumento di scrittura e disegno altamente avanzato progettato per funzionare in modo sinergico con i dispositivi Apple compatibili, come iPad Pro e iPad Air. Questa penna digitale offre una precisione eccezionale e un’esperienza di scrittura e disegno fluida, rendendo la creazione e l’annotazione di contenuti digitali un gioco da ragazzi.

Questa penna è ampiamente utilizzata da artisti digitali, designer e professionisti creativi per creare opere d’arte digitali, disegni tecnici, annotazioni e molto altro, e oggi può essere tua a un prezzo super vantaggioso grazie allo sconto del 15% su Amazon. Se fai in fretta la prendi a soli 99€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Apple Pencil (seconda generazione) scontata del 19%

L’Apple Pencil (seconda generazione) presenta un design elegante e minimalista, con una forma cilindrica che si attacca magneticamente al lato del tuo iPad compatibile. Questo non solo fornisce una custodia sicura per la penna, ma consente anche la ricarica wireless. La penna offre una precisione straordinaria, riconoscendo la pressione e l’inclinazione del tuo tocco. Questo ti consente di variare lo spessore delle linee e creare sfumature con la stessa naturalezza di una penna o matita tradizionale.

Grazie alla bassissima latenza, l’Apple Pencil risponde immediatamente ai tuoi movimenti, garantendo un’esperienza di scrittura e disegno fluida e priva di ritardi. La penna riconosce i tocchi, consentendoti di eseguire azioni come il doppio tocco per cambiare strumenti o il tocco laterale per cancellare. L’Apple Pencil si ricarica in modo wireless quando è attaccata magneticamente al tuo iPad compatibile. Una carica di soli 15 secondi ti offre 30 minuti di utilizzo, mentre una carica completa può durare ore.

L’Apple Pencil (seconda generazione) è un complemento essenziale per chiunque desideri sfruttare appieno le potenzialità creative e produttive del proprio iPad compatibile. Con la sua precisione, latenza minima e funzionalità avanzate, è una scelta ideale per gli artisti e i professionisti creativi, nonché per chiunque desideri prendere appunti digitali o annotare documenti. Non lasciartela sfuggire al prezzo scontatissimo di oggi, ovvero 99€ su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.