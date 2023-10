Sconto MAESTOSO del 48% su eBay per Redmi Note 12 Pro 5G: offerta WOW

Sembra impossibile ma è tutto vero: l’epico smartphone Android di fascia media Redmi Note 12 Pro 5G è in super offerta su eBay con uno sconto sensazionale del 48%. Infatti, spedendo la cifra di appena 235€, quest’oggi puoi finalmente fare tuo uno tra i migliori mid-range del mercato risparmiando la cifra record di 214€.

Ci sono molti aspetti per cui il device a marchio Redmi è praticamente un best buy assoluto: è realizzato con materiali di buon livello; ha un bellissimo design; e monta una scheda tecnica in grado di soddisfare le tue personali esigenze quotidiane.

Solo su eBay puoi acquistare Redmi Note 12 Pro 5G con il 48% di sconto: affare d’oro

Redmi Note 12 Pro 5G monta uno straordinario pannello AMOLED super smooth a 120Hz con colori brillanti e immagini super definite, mentre sotto il cofano un potente processore octa core avvia in un istante tutte le app che vuoi. Il modem 5G integrato ti permette di navigare in rete e guardare video ad altissima risoluzione senza mai problemi di buffering, mentre la mega batteria da 5000 mAh è sempre al tuo fianco per ore e ore.

Che dire poi del comparto fotografico? Redmi Note 12 Pro 5G monta un sistema triplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Cosa stai aspettando? Fai in fretta e acquista subito su eBay lo smartphone Redmi sfruttando l’incredibile sconto immediato del 48%; se lo metti adesso nel carrello di eBay lo ricevi a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.